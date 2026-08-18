Céline Dion vuelve a cantar en París: el regreso que llevaba años esperando

Céline Dion está de regreso, después de años alejándose de los escenarios debido al síndrome de la persona rígida, la cantante habló con Harper’s Bazaar sobre su recuperación, sus miedos y las ganas que tiene de volver a encontrarse con sus fans.

La artista, que comenzó a experimentar síntomas casi dos décadas antes de recibir un diagnóstico en 2022, contó a Bazaar que su condición llegó a afectar seriamente su movilidad. En algunos momentos, el dolor era tan intenso que apenas podía caminar y los espasmos musculares podían dejarla prácticamente inmovilizada.

Céline Dion habla de su recuperación

Tras conocer el diagnóstico de síndrome de la persona rígida (SPS), Dion comenzó un intenso proceso de recuperación que incluye medicamentos, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia. También encontró en el movimiento una herramienta importante para recuperar fuerza y flexibilidad.

Según explicó a Harper’s Bazaar, actualmente realiza sesiones de Pilates de 90 minutos tres veces por semana y otros días practica ballet. Incluso ha conseguido cumplir tres pequeños objetivos físicos que se había propuesto: sentarse completamente recta, tocarse los dedos de los pies y hacer una apertura.

La cantante reconoce que el camino no ha sido sencillo, pero se siente orgullosa de lo que ha conseguido.

El regreso de Céline Dion a los escenarios

Para Dion, volver a actuar significa recuperar una parte esencial de su vida. En los últimos seis años solo había realizado una presentación, durante los Juegos Olímpicos de París, por lo que su próximo regreso tiene un significado especialmente importante.

La cantante contó a Bazaar que anunció su vuelta como un regalo por su cumpleaños número 58. La respuesta de sus seguidores fue inmediata: la demanda fue tan grande que se agregaron fechas para una nueva residencia en mayo de 2027.

Su regreso comenzará con una residencia de cinco semanas en París en septiembre de 2026, seguida por una segunda temporada de tres semanas en mayo de 2027.

“Lo menos que puedo hacer es decirles que estoy viva”

Una de las partes más emotivas de la entrevista con Harper’s Bazaar tiene que ver con la relación de Dion con sus seguidores.

Después de años de cancelar conciertos y esconder la verdadera dimensión de sus problemas de salud, la cantante sintió que debía explicarles lo que estaba viviendo. Para ella, sus fans fueron parte fundamental de la vida que construyó.

Ahora quiere devolverles ese cariño desde el escenario. Céline Dion sabe que todavía existen días difíciles, pero también sabe que volver a cantar significa volver a vivir una parte de sí misma que extrañaba profundamente.