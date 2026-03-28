Chiquis Rivera y el poderoso mensaje de su libro La niña que les canta a las abejas

Si has visto el nombre La niña que les canta a las abejas y te dio curiosidad, no eres la única. El nuevo libro de Chiquis Rivera es un un relato que toca temas muy reales como el bullying, la autoestima y el poder de creer en ti, incluso cuando no es fácil.

Una historia que nace desde lo más personal

Este libro está inspirado en la infancia de Chiquis, en esos momentos donde no todo era tan fácil como parece desde fuera. A través de una narrativa cuenta cómo enfrentó problemas de autoestima y situaciones difíciles… pero también cómo logró salir adelante.

El papel del amor en su historia

Uno de los elementos más importantes del libro es su mamá, Jenny Rivera, quien aparece como ese apoyo incondicional que muchas veces hace toda la diferencia. El mensaje es muy poderoso: el amor —especialmente el que recibimos en casa— puede ser el impulso que necesitamos para levantarnos incluso en los momentos más difíciles.

“Para ti que decidiste abrir este libro. Ojalá simpre dejes tu luz brillar, mantengas la frente en alto y tengas la valentía para compartir tu talento con el mundo. Yo creo en ti” Chiquis

Sin duda, este escrito nos permite conocerla a profundidad, especialmente en esta nueva etapa en la que la salud mental se ha convertido en una de sus prioridades o cómo ella lo llama un “renacimiento consciente” que la ha reinventado.

“Me siento plena. Defino esta etapa como mi ‘renacimiento consciente’. Pasé muchos años tratando de complacer a los demás o cargando culpas que no eran mías. Hoy, mi prioridad es mi salud emocional. He aprendido que si yo no estoy bien, mi imperio tampoco lo estará”, así fue como lo definió Chiquis en una reciente entrevista.

Chiquis Rivera muestra su faceta más natural en ViX

Si después de leerlo te quedas con ganas de conocer más sobre su historia real, sus procesos y todo lo que hay detrás de esa fortaleza, hay algo que no te puedes perder: la segunda temporada de “Chiquis sin filtro”, el reality se estrenó el 20 de marzo en ViX y es justo ese complemento perfecto para entender todo lo que hay detrás de su evolución personal.

Porque al final, tanto en su libro como en su vida, el mensaje es seguir adelante, incluso cuando no es fácil, porque también es una forma de brillar.