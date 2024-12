Christina Aguilera sorprende con un traje revelador en su cumpleaños 44, tras negar que usó Ozempic

Christina Aguilera ha cautivado a sus seguidores con una atrevida celebración de su 44 cumpleaños. La intérprete, que ha dejado una huella imborrable en la música pop, ha compartido una imagen en blanco y negro en Instagram donde muestra su lado más sensual y artístico. Esta publicación no solo es un homenaje a su trayectoria, sino también una muestra de su continua evolución y capacidad para innovar.

La imagen ha sido muy bien recibida por sus fans, quienes admiran su evolución como artista y su valentía para mostrar su lado más auténtico. Aguilera, una de las voces más poderosas de la industria musical, ha demostrado una vez más que la belleza no tiene edad y que la confianza en uno mismo es el mejor accesorio. Con este gesto, consolida su imagen como un referente de la moda y el estilo.

¿Qué se hizo Christina Aguilera?

La cantante ha generado un amplio debate en las redes sociales a partir de su dramático cambio de imagen. Si bien algunos celebran su nueva imagen, otros han expresado su preocupación por los posibles mensajes subyacentes sobre los estándares de belleza, que se oponen a la corriente del Body Positive.

En 2020, la cantante mostraba una silueta muy diferente a la que presume ahora. Archivo

Por la forma rápida en la que perdió peso y la expresión de su rostro, los expertos apuntan hacia el consumo de Ozempic, un fármaco para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Su uso es una creciente tendencia en la industria del entretenimiento. Algunas famosas que han aceptado usar este medicamento son Oprah Winfrey, Kelly Clarkson, Rebel Wilson y Sharon Osbourne.

Lo cierto es que, a lo largo de su trayectoria, la cantante ha tenido problemas para aceptar su imagen corporal: “Cuando empecé en este negocio, odiaba estar súper delgada. Cuando cumplí 21 años, empecé a engordar un poco y me encantaban mis nuevas curvas”, dijo en entrevista a Health, publicada por People. “Apreciaba tener trasero. Siempre he dicho que las mujeres son mucho más interesantes de ver que los hombres. Me cuesta mirar las primeras fotos mías porque recuerdo que me sentía muy insegura”.

Sin embargo, hace un par de años, Christina comenzó a subir más de peso. Lo que, otra vez, le ocasionó problemas de autoestima. Comenzó a hacer restringir su alimentación, incluso llegó a hacer la “Dieta del Arcoíris”.

La cantante Christina Aguilera ha salido al paso de las especulaciones que la rodean tras su notable pérdida de peso. En una reciente entrevista, desmintió categóricamente el uso de Ozempic: “Ahora soy tan madura que no me importa una mierda tu opinión. No voy a aceptarla”, dijo de manera tajante.

La reveladora foto con la que Christina Aguilera celebró su cumpleaños @Xtina

El revelador traje de cumpleaños

Para celebrar su cumpleaños, Christina Aguilera compartió una imagen en la que luce un conjunto monocromático de gran impacto visual. La cantante optó por un topless, que combinó con una prenda de bajo que cubría sus piernas y una gorra que acentuaba su estilo urbano. El contraste entre el blanco y el negro, sumado a la pose estudiada, confiere a la fotografía un carácter artístico y sofisticado.

La imagen rápidamente se viralizó. Acompañando la fotografía, la cantante escribió simplemente “Traje de cumpleaños #44”. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, llenando la publicación de mensajes de felicitación y agradecimiento por su música. Entre los comentarios más destacados se encuentran: ’44 nunca se vieron también’, ‘Feliz vuelta al sol, reina’ y ‘Gracias por darnos la banda sonora de nuestras vidas’. La artista continuará celebrando este año con una serie de conciertos programados en Brasil y Emiratos Árabes Unidos.