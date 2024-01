Christina Applegate y su lucha contra la esclerosis: ¿qué es esta enfermedad y cómo se puede controlar?

¿Qué pasó con Christina Applegate? En la pasada edición de los Emmy, la actriz apareció en el escenario, apoyada de un bastón y es que hace poco más de dos años fue diagnosticada con esclerosis múltiple, ¿sabes qué es esa enfermedad y cómo se trata?

Durante la ceremonia de los Emmy 2024, la actriz estadounidense presentó una categoría de premios, hace un par de años ella hubiera estado nominada. Pero su carrera entró en pausa, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Sonriente, apoyada en un bastón, respondió a la ovación de pie del auditorio: “Oh, Dios mío, me están avergonzando con la discapacidad poniéndose ahí de pie, pero está bien”.

¿Cómo le diagnosticaron esclerosis múltiple a Christina Applegate?

Applegate fue diagnosticada gracias a la oportuna recomendación de otra celebridad: ¡Selma Blair! La actriz relató en entrevista para Vanity Fair: “Estaba sentada en el salón de Selma, con nuestros hijos jugando, y le conté que tenía un hormigueo extraño en los pies... y me dijo: ‘Tienes que hacerte las pruebas de la esclerosis múltiple’ [incluso mi médico lo dudaba], pero ahí estaba. En esencia, gracias a ella voy a tener una mejor calidad de vida”.

La historia del diagnóstico de Blair fue diferente: “Los médicos no me tomaron en serio, simplemente: ‘Madre soltera, estás agotada, carga financiera, bla, bla, bla...”, dijo en entrevista para El País.

Para darle visibilidad a la enfermedad y sus consecuencias en la calidad de vida de los pacientes, Selma protagonizó el documental: Introducing, Selma Blair, disponible en Apple TV. En él, la actriz muestra si día a día.

Estoy de luto por la persona que fui Christina Applegate

Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, a mitad de las grabaciones de la tercera temporada de la serie Muertos para mí, de Netflix. Tras recibir la noticia y asimilarla, compartió en redes sociales: “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido mucho apoyo por parte de otras personas que conozco y padecen esta misma enfermedad. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante”.

A finales del 2022, la actriz comentó con The New York Times: “Estoy de luto por la persona que fui... He engordado 40 libras [unos 18 kilos]; No puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”.

La esclerosis múltiple afecta a funciones cognitivas, emocionales, motoras, sensoriales o visuales OMS

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, neurodegenerativa y crónica que afecta al sistema nervioso central. Esta condición se caracteriza por la destrucción de la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas y es vital para la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Los síntomas pueden variar ampliamente, pero pueden incluir fatiga, problemas de visión, debilidad muscular, problemas de equilibrio y coordinación, problemas cognitivos y emocionales, entre otros. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres y suele comenzar entre los 20 y los 40 años.

Selma Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018 Archivo

¿A quiénes afecta la esclerosis múltiple?

Usualmente, se presenta entre los 20 y los 40 años, afectando en su mayoría a las mujeres en la cima de su vida. Aunque aún se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, se cree que varios factores genéticos, ambientales y virales pueden desencadenarla. Algunos de estos factores incluyen la falta de vitamina D, el tabaquismo, la obesidad en la adolescencia y otras infecciones virales. Aunque no es hereditaria, cierta combinación de genes podría contribuir a su desarrollo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, algunos de los síntomas comunes son:



Problemas de visión

Dificultad para caminar o mantener el equilibrio

Dificultad para pensar con claridad

Entumecimiento o astenia, especialmente en brazos y piernas

Rigidez muscular

Depresión

Problemas en la función sexual o la micción

Sensación de mucho cansancio

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Getty Images

¿Hay cura? Cómo es el tratamiento

Ahora, déjanos decirte que aunque actualmente no existe una cura para la esclerosis múltiple, existen tratamientos efectivos y seguros que ayudan a controlar los síntomas y frenar su progresión.

Ahora que sabemos qué es la esclerosis múltiple y a quiénes afecta, es momento de hablar sobre cómo se puede controlar esta enfermedad. Actualmente, los tratamientos incluyen el uso de corticosteroides durante los brotes, fármacos para disminuir su número y severidad, rehabilitación y adoptar hábitos de vida saludables. Además, se ha demostrado que seguir una dieta mediterránea puede ser neuroprotectora.

Algunos casos de esclerosis múltiple han sido tratados con terapias experimentales de células madre, lo cual ha mostrado resultados prometedores. Sin embargo, es fundamental destacar que cada caso es único y debe ser tratado por un especialista en la materia.



Si bien los recursos y el diagnóstico rápido que obtuvo Christina Applegate le han ayudo a controlar la enfermedad, la actriz es un ejemplo de lucha contra la esclerosis múltiple. Recuerda que no hay cura definitiva para esta enfermedad, si bien llevar un estilo de vida saludable y evitar factores de riesgo conocidos puede ser beneficioso para tu salud en general, nada sustituye el diagnóstico experto de un especialista.