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Coachella: curiosidades que quizá no sabías y el verdadero costo de ir desde México

¿Vale la pena ir a Coachella? Descubre curiosidades del festival y cuánto cuesta realmente asistir desde fuera de Estados Unidos.

Abril 10, 2026 • 
Gabriela Santillán
Coachella es caro viajar Estados Unidos festival.png

Aquí te contamos curiosidades del festival (incluyendo cuánto cuesta realmente vivirlo).

Getty Images

Cada año, el Coachella Valley Music and Arts Festival se convierte en uno de los eventos más deseados del mundo. Entre conciertos, moda y celebridades, parece una experiencia soñada… pero también hay un detalle del que todos hablan: sí, ir no es nada barato, especialmente si no vives en Estados Unidos.

1. No siempre fue un éxito

Aunque hoy es un fenómeno global, en 1999 tuvo pérdidas económicas importantes. Nadie imaginaba que años después sería uno de los festivales más exclusivos del mundo.

2. Su origen tiene historia rockera

Todo comenzó gracias a un conflicto de Pearl Jam con Ticketmaster, lo que los llevó a buscar nuevos espacios para tocar.

3. El calor es extremo (y real)

Se realiza en el desierto de Indio, California, donde las temperaturas pueden superar los 40°C. Por eso los looks no solo son fashion, también deben ser prácticos.

cuanto cuesta ir a coachella.jpg

Getty Images

4. No es solo música, es arte

Las instalaciones artísticas gigantes son parte esencial del festival y uno de los spots más instagrameables.

5. Marca tendencias globales

Todo lo que ves en Coachella —ropa, maquillaje, peinados— termina replicándose en redes y pasarelas.

6. Ha tenido shows históricos

Presentaciones como la de Beyoncé en 2018 elevaron el nivel del festival a otro estándar.

7. Conseguir boletos es complicado

Se agotan en horas y muchas veces terminan en reventa a precios aún más altos.

8. Es el lugar favorito de influencers

Muchas celebridades van no solo por la música, sino por contratos con marcas y visibilidad global.

9. Dura más de lo que parece

Aunque son dos fines de semana, la producción tarda meses en montarse.

cual es el costo de ir a coachella.jpg

10. Sí, ir es caro (y mucho más si viajas desde México)

Aquí viene la parte menos glam: asistir puede convertirse en una inversión fuerte.

  • El boleto general ronda los $649 dólares (casi $12,000 MXN)
  • Vuelos desde CDMX: alrededor de $5,000 a $7,000 MXN
  • Hospedaje: desde $16,000 MXN hasta más de $100,000 MXN
  • Transporte y extras: varios miles más

En total, un viaje “básico” puede superar los $38,000 MXN, y fácilmente subir mucho más si buscas comodidad o lujo . Incluso a nivel internacional, el gasto total puede ir de 2,500 a más de 7,000 dólares por persona dependiendo del estilo de viaje .

Coachella es mucho más que un festival: es un fenómeno cultural que mezcla música, moda y lifestyle. Pero también es una experiencia aspiracional que no está al alcance de todos.

Eso sí, quienes van coinciden en algo: caro o no, es un viaje que difícilmente se olvida.

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