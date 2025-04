“Cruel y sin gracia": Aimee Lou Wood indignada por parodia de SNL sobre sus dientes

Aimee Lou Wood, una de las estrellas de The White Lotus y recordada por su papel en Sex Education, está en el centro de una conversación que mezcla comedia, estándares de belleza y conflictos personales. Todo comenzó con un sketch de Saturday Night Live (SNL), el icónico programa estadounidense conocido por su humor provocador, que esta vez puso en la mira a la actriz británica.

El sketch, titulado The White Potus, parodiaba a varios personajes públicos, pero el personaje inspirado en Aimee Lou Wood fue retratado con dientes falsos exagerados y una voz caricaturesca, enfocándose en su apariencia física más que en una crítica política o narrativa.

“Tengo los dientes separados, no en mal estado”

La actriz no tardó en reaccionar en sus redes sociales. En una serie de stories de Instagram, escribió: “Siendo sincera, lo de SNL me pareció malvado y sin gracia”, agregando que aunque le gusta el humor cuando es ingenioso, en este caso le pareció un chiste barato.

“Tengo los dientes separados, no en mal estado”, aclaró más adelante, aludiendo directamente a la forma en que fue retratada en el programa. Getty Images

Añadió que no tiene problema en reírse de sí misma, pero en esta ocasión el sketch la hizo sentir atacada personalmente: “Chelsea/yo era la única a la que le golpeaban hacia abajo. Y otra cosa: no es culpa de Sarah, no es odio contra ella, es contra el concepto”.

Según el medio británico Daily Mail…

En medio de la controversia, Aimee fue vista en Londres por primera vez desde que publicó sus declaraciones. Según el medio británico Daily Mail, la actriz de 31 años parecía “conmovida hasta las lágrimas”, mientras caminaba por las calles de la capital británica, visiblemente afectada y limpiándose el rostro con la mano.

En las imágenes, Aimee aparece con un look discreto, gorra de béisbol y jeans, tratando de mantener un perfil bajo. La acompañaba el actor y coguionista Ralph Davis, con quien trabaja en una nueva sitcom llamada Film Club. Ralph fue visto abrazándola y consolándola antes de que ambos se dirigieran a un café cercano.

El respaldo hacia Aimee no tardó en llegar. Miles de fans le enviaron mensajes cariñosos llamándola “hermosa” y condenando el sketch como “bullying”. Incluso su hermana menor, Emily Wood, de 28 años, salió en su defensa en Instagram, donde compartió una foto juntas y la describió como una “hermana mayor incomparable” y un “torbellino de autenticidad”.

“Siento una protección animal sobre ella”, escribió, mostrando su orgullo y amor por Aimee en medio del revuelo mediático.

La reacción de Walton Goggins: ¿amistad rota?

Mientras Aimee procesaba la situación con madurez y vulnerabilidad, su coprotagonista en The White Lotus, Walton Goggins, reaccionó de forma completamente opuesta.

Según reportes, el actor de 53 años publicó un mensaje efusivo en sus historias de Instagram donde calificó el sketch de SNL como “SMASHING” (un éxito rotundo) y se rió con un comentario en la cuenta oficial del programa: “Hahahahahhahaha Amazzzingggg”.

La publicación fue posteriormente eliminada, pero los fans no tardaron en notar el cambio en la relación entre ambos actores.

Circulan rumores sobre una posible enemistad, ya que los seguidores observaron que Goggins dejó de seguir a Aimee en Instagram, y en sus fotos de detrás de cámaras etiquetó a todos menos a ella. Getty Images

En Reddit y X (antes Twitter), los usuarios comenzaron a especular. Uno escribió: “¿Nadie va a hablar del distanciamiento entre ellos? Ya no se siguen, y en las fotos Walton etiqueta a todos menos a Aimee, cuando antes no paraban de hablar bien el uno del otro”. Otro añadió: “Aimee sigue a más de 5 mil personas… y ninguna es Walton Goggins”.

Más desconcertante aún fue que, poco antes de todo esto, Walton publicó una historia con 18 diapositivas de él junto a Aimee al ritmo de Silver Springs de Fleetwood Mac. Para muchos, la mezcla de afecto público y luego distanciamiento total es lo que hace que todo parezca aún más extraño.

¿Lección sobre los límites del humor?

Lo ocurrido con Aimee Lou Wood ha abierto el debate sobre los límites de la sátira. Aunque SNL siempre ha sido un referente de comedia transgresora, muchos creen que esta vez falló el objetivo: en vez de criticar estructuras de poder, eligieron ridiculizar a una actriz por un rasgo físico.

Aimee, por su parte, lo resumió con picardia: “Me alegro de haber dicho algo en lugar de criticarme a mí misma”. Y con el apoyo de su familia, fans y colegas, sigue convirtiendo su autenticidad en su mayor fortaleza y sello personal.