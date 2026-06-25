¿Cuál es la fortuna de Memo Ochoa? Esta es la millonaria suma

Hablar de Memo Ochoa es hablar de uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de las últimas dos décadas. El histórico portero de la Selección Mexicana ha construido una carrera llena de récords, participaciones mundialistas y contratos internacionales que también se han traducido en una importante fortuna.

Ahora que el arquero vive los últimos capítulos de su trayectoria profesional y ha confirmado que el Mundial de 2026marcará su despedida del futbol, muchos aficionados se preguntan cuánto dinero ha logrado acumular a lo largo de los años. Aunque no existe una cifra oficial revelada por el propio jugador, diversas estimaciones coinciden en que su patrimonio alcanza varios millones de dólares.

La fortuna de Memo Ochoa que sorprende a sus seguidores

De acuerdo con estimaciones publicadas recientemente por distintos portales especializados en patrimonio de celebridades, la fortuna de Guillermo “Memo” Ochoa rondaría los 12 millones de dólares, una cifra que equivale a más de 220 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Su patrimonio se ha formado gracias a una combinación de salarios deportivos, premios, contratos publicitarios y diversas inversiones realizadas fuera del futbol. Durante su carrera, Ochoa defendió la portería de clubes en México, Francia, España, Bélgica, Portugal y otras ligas internacionales, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de su generación.

Además, diversas publicaciones señalan que sus ingresos anuales han llegado a rondar los 3 millones de dólares, considerando tanto su actividad deportiva como acuerdos comerciales y patrocinios.

Los negocios que aumentaron la fortuna de Memo Ochoa

A diferencia de otros deportistas que dependen exclusivamente de su salario, Memo Ochoa ha apostado por diversificar sus fuentes de ingreso. Diversos reportes destacan que ha participado como inversionista en sectores como tecnología, bienes raíces, comercio electrónico y empresas relacionadas con la movilidad y la moda.

Entre los proyectos con los que se le ha vinculado aparecen inversiones en startups y compañías mexicanas de rápido crecimiento, una estrategia que le ha permitido fortalecer su patrimonio más allá de los terrenos de juego.

Un legado que va más allá del dinero

Más allá de la cifra exacta de su fortuna, el verdadero valor de Memo Ochoa está en su legado deportivo. El arquero se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana y logró un lugar en la historia al formar parte de seis convocatorias mundialistas, una marca reservada para muy pocos futbolistas en el mundo.

