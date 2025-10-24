Suscríbete
Dakota Jonson reflexiona sobre lo dura que fue su infancia por la fama de su madre: “Había momentos en los que era realmente aterrador”

Dakota Johnson revela que su infancia estuvo marcada por el miedo y los complejos debido a la fama de sus padres, quienes vivían bajo el constante acoso de los paparazzis.

October 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Infancia de Dakota Johnson

Getty Images

Dakota Johnson proviene de una de las familias más famosas de Hollywood, no solo es hija de los reconocidos actores Don Johnson y Melanie Griffith, sino que también es la nieta de Tippu Hedren y Petter Griffith, también famosos actores.

Y aunque ha logrado una exitosa carrera como actriz, recientemente ha revelado que la fama de su familia, causó que tuviera una infancia aterradora donde desarrolló varios miedos y complejos.

Dakota Johnson reflexiona sobre la complejidad de su infancia

Durante una entrevista para la edición alemana de la revista Vogue, Dakota habló con toda sinceridad sobre los efectos que tuvo la fama en su infancia.

Nací en Texas porque mi papá trabajaba allí”, comenta sobre una etapa de su vida en la que tenía que cambiar continuamente de casa, lo cual le dificultaba forjar relaciones con otros jóvenes, aunque no le importaba demasiado, pues estaba convencida de que seguiría los pasos de su familia en la industria: “Esto es lo que hacemos, lo llevamos en la sangre”.

Sin embargo, y a pesar de que ha reconocido que venir de una familia de actores ha sido una gran ventaja para su éxito, recuerda que durante la infancia, muchas veces se sintió intimidada por la fama:

De pequeña, había ocasiones en las que tenía mucho miedo. La gente intentaba llegar a mi madre de forma agresiva y física cuando íbamos al supermercado o cosas así, y si lo aceptas como algo normal de pequeño, puede generar muchos complejos cuando creces”.

Joshua Sammer/Getty Images

El debut de Dakota Johnson en el cine

Hoy en día, Dakota es una de las actrices más taquilleras y populares de Hollywood, pero siempre recuerda cómo su madre y su padrastro, Antonio Banderas, le ayudaron a hacer su debut en la gran pantalla, lo que probablemente favoreció a su carrera.

A los 9 años hizo su debut en la película ‘Crazy in Alabama’, de 1999, dirigida por Antonio Banderas; sin embargo, no pudo comenzar su carrera de manera formal, hasta que se graduó de la escuela.

Dakota Johnson
Melisa Velázquez
