Moda

Dakota Johnson confirma que el encaje y transparencias son el dúo elegante para un look sexy y refinado

Dakota asistió a la boda de su hermana Stella Banderas, donde fue dama de honor y lució el combo para un atuendo sensual y sofisticado.

October 23, 2025 • 
Lily Carmona
Dakota Johnson reinventa las uñas princesa de Lady Di

Dakota Johnson se corona como la reina del estilo boho-gótico y las transparencias.

Getty Images

El fin de semana pasado, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas unió su vida en matrimonio con Alex Gruszynski, el amor de toda su vida. La boda de Stella Banderas no solo fue elegante, sino también íntima y llena de elementos góticos y vintage, dos estilos que parecen adaptarse a la personalidad de la joven de 29 años. El evento por sí solo fue espectacular; la novia se veía divina y etérea; sin embargo, una invitada en especial también se llevó la atención de la noche: Dakota Johnson.

Fiel a su estilo elegante y sutilmente provocador, la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey” apostó por un look de encaje negro que combinó transparencias, textura y un aire romántico con tintes góticos. Una elección que, sin duda alguna, marca tendencia y pone de ejemplo cómo el negro puede ser el aliado para un atuendo sofisticado.

El código de vestimenta que conquistó el evento

Lejos de los clásicos colores pastel, la boda de Stella destacó por una estética gótico-bohemia que transformó el concepto de elegancia nupcial. Las damas de honor, entre ellas Dakota, lucieron vestidos en distintos diseños, pero respetando la misma estética: vestidos negros, largos y fluidos con encaje y transparencias.

El encaje, protagonista indiscutible, aportó textura, sensualidad, porte y elegancia a los diseños de todas, especialmente al atuendo de Dakota.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 6.01.19 PM.jpeg

El vestido Gucci de Dakota Johnson que lo dijo todo sin palabras.

Getty Images

Encaje y transparencias, el combo de la elegancia moderna

El look de Dakota, compuesto por un vestido transparente con aplicaciones bordadas o en encaje de flores en cuerpo y capa, confirma que los tejidos delicados pueden reinterpretarse sin caer en lo clásico. Las transparencias bien aplicadas aportan un toque sexy sin restar elegancia, mientras que el encaje refuerza una estética sobria y femenina.

Si bien es cierto que este tipo de diseños suelen llevarle a eventos de noche y elegantes (lo hemos estado viendo en la última temporada de pasarelas y alfombras rojas), la realidad es que son texturas que podemos adaptar a un atuendo cotidiano para lograr transmitir la intención sensual y refinada que logró Dakota.

Un look con sello personal

Este evento no es la primera vez que la actriz apuesta por esta arriesgada propuesta; el pasado 25 de septiembre en Zurich Film Festival, Dakota apostó por un vestido azul con esta textura, y días antes, el 11 de septiembre, paralizó al mundo cuando asistió a la cena “Caring for Women” en una pieza en color negro totalmente en encaje.

A ella se han sumado diversas celebridades que han apostado por este look, Mia Goth o recientemente Naomi Watts, demostrando que para este estilo no hay límite de edad.

La boda de Stella Banderas fue el evento perfecto para que Dakota Johnson se coronara una vez más como la reina indiscutible del encaje y las transparencias, una elección de estilo que combina elegancia, modernidad, sensualidad y mucho refinamiento.

Dakota Johnson encaje
Lily Carmona
