De Belinda a Paris Hilton: los mejores disfraces de Halloween de las celebridades

Halloween 2025 nos dejó claro que las celebridades no escatiman cuando se trata de creatividad, producción y glamour en una de las noches más divertidas y terroríficas del año. Para esta edición de la Noche de Brujas, estrellas nacionales e internacionales de la música, el internet y la moda sacaron su lado más ingenioso para regalarnos los disfraces más icónicos que, por supuesto, se robaron las redes sociales. Desde looks nostálgicos, como el de Paris Hilton y su clara referencia a la “princesa del pop” y con el que nos transportó a la década de los 2000, hasta Belinda, que nos dio su versión de Greta, personaje de la aterradora cinta de 1990 “Gremlins: la nueva generación”, estos son los disfraces más icónicos de esta noche de espantos.

Ed Sheeran

El cantautor británico provocó más de un susto al ponerse en la piel del malvado payaso Pennywise. Con una foto sosteniendo el icónico globo que traumó a más de una, mientras bebe un vaso de cerveza.

Belinda

La reina del pop mexicano nos mostró por cuarto año consecutivo que nadie celebra Halloween como ella. En su tradicional fiesta “Beliween”, la cantante sorprendió a todos sus invitados al aparecer caracterizada como Greta, la coqueta gremlin de la película de ficción de la década de los 90.

Demi Lovato

Con su característico sentido del humor, la cantante nos regaló este Halloween un disfraz icónico, pues en él recreó aquella imagen de ella durante una alfombra roja donde, por los excesos de flashes, daba la impresión de que estaba calva, y que allá por el 2005 se hizo sumamente viral en redes.

Kristen Bell

La actriz se niega a soltar su interpretación de princesa, y en esta ocasión, en lugar de darle vida a la icónica Anna de “Frozen”, apostó por ponerse las zapatillas de cristal y disfrazarse de Cenicienta.

Zooey Deschanel

¿Quién ya superó la fiebre por Merlina luego de que este año pudimos disfrutar de la segunda temporada de la serie? Bueno, pues nosotras no somos las únicas, y este año Zooey decidió disfrazarse de la mayor de los Addams.

Kris Jenner y Meghan Trainor

La matriarca del clan Kendall-Jenner y la cantante de “All About That Bass” rompieron el internet con sus tiernos disfraces de hadas. Mientras Kris se lució con un atuendo negro con tonalidades verdes, dándonos a entender que su versión de Thinkerbell era oscura, Meghan apostó por una versión rosa y femenina de hada de los bosques.

Kris Jenner y Meghan Trainor TMZ

París Hilton

La modelo y socialité no tuvo solo uno, ¡tuvo cuatro disfraces! Y es que si hay alguien en el mundo del entretenimiento que entiende el espíritu del Halloween, esa es Paris. Sus cuatro transformaciones rindieron homenaje a algunos de los personajes más queridos de la cultura pop. El primer día encarnó a Britney Spears y su icónico traje rojo del videoclip “Oops!... I Did It Again”, después se transformó en Betty de “Toy Story”, deslumbró con una tierna versión de Campanita y cerró la celebración con un look felino que rindió homenaje a Michelle Pfeiffer disfrazándose de Catwoman.

Sin lugar a dudas, este Halloween 2025 fue una pasarela de creatividad y estilo donde el miedo se mezcló con la nostalgia y el espíritu de la diversión. Desde los disfraces inspirados en figuras míticas del cine hasta los guiños pop, las celebridades demostraron que esta temporada no solo es para asustar, sino también para deslumbrar. ¡Feliz Noche de Brujas!