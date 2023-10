De qué se tratan las películas que protagonizó Meghan Markle

No sabemos si volverá actuar ante las cámaras, lo que sí está claro es que Meghan Markle actuó en más producciones que la serie Suits, por eso recordamos las películas que protagonizó y te explicamos de qué se tratan (por si te animas a verlas).

La carrera como actriz de Meghan Markle, 42 años, fue relativamente breve, pero en ese tiempo tuvo la oportunidad de interpretar a varios personajes, tanto en televisión como en cine.

Su papel más conocido es el de Rachel Zane en la serie de televisión “Suits”, que interpretó durante varias temporadas. En la serie, Rachel es una inteligente y ambiciosa asistente legal que lucha por abrirse camino en el mundo de la abogacía.

Pero Markle también apareció en varios papeles secundarios en televisión, incluyendo “CSI: NY”, “CSI: Miami” y el breve remake de “90210". También tuvo un pequeño papel en la película “Recuérdame” (2010), protagonizada por Robert Pattinson.

Las películas que protagonizó Meghan Markle

A continuación, se presenta una evaluación más detallada de la carrera de Meghan Markle como actriz:

Random encounters (2013)

Esta comedia romántica tiene todo el estilo de película de Hallmark: incluso la música de fondo que te prepara para identificar si es una sutación incómoda, misteriosa, graciosa o de flechazo de amor.

La historia habla de malentendidos y oportunidades perdidas centrándose en la historia de dos jóvenes veinteañeros: Laura (Abby Wathen) y Kevin (Michael Rady) quienes por casualidad se encuentran en una cafetería en Los Ángeles y, después, busca reencontrarse. La amiga de la protagonista es la noviera Cindy (Meghan).

Entre las personas que vieron la película y escribieron una reseña en el portal de Rotten Tomatoes, está una opinión anónima positiva: “Quería verla porque Meghan Markle estaba en la cinta. Fue adorable. Me gustó más de lo que pensé. Los actores veteranos fueron muy graciosos: Sean Young y Don Stark”.

En contraparte, también hay personas a las que no les convenció: “Esta película estuvo llena de actuaciones malas y rígidas. Las escenas de discotecas tienen una presencia menos animada que una sesión de espiritismo en una bañera vacía”.

When Sparks Fly (2014)

Ahora sí, Meghan Markle es la protagonista de la historia. La trama se trata de una periodista de la gran ciudad que es enviada de vuelta a su pequeño pueblo natal. ¿Te suena familiar? ¡A nosotros también! La historia está muy en el mood de Sweet Home Alabama, con Reese Whiterspoon.

Meghan da vida a la reportera Amy Peterson, quien tiene que escribir una historia de interés humano sobre el 4 de julio. En el proceso de redacción redescubre la vida y el amor que dejó atrás.

Entre las reseñas que encontramos en Rotten Tomatoes, la más positiva cuenta: “Me encantó esta película. Realmente encantadora. Sin malas palabras ni escenas de adultos, la trama es bastante refrescante. En una historia de amor con final feliz para todos”.

Claro que no todos se convencieron del final feliz, como quien opinó en IMDB: “Normalmente soy fanático de este tipo de películas, pero ésta no fue muy entretenida de ver. Era casi como si lo hubieran inventado mientras filmaban. No tenía mucho sentido y era realmente exagerado casi hasta el punto de ser increíble. Es una lástima porque era una premisa bastante buena, pero quien escribió este guión la arruinó. Ojalá hubiera sido mejor. Con suerte, en algún momento utilizarán la misma idea básica para una película y contratarán mejores escritores”.

Dater’s Handbook (2017)

A diferencia de las cintas anteriores, está sí la puedes encontrar en plataformas de streaming, como Apple TV, Prime Video y Vudu. El mensaje de la historia es interesante: una mujer lee un manual para encontrar el amor, y decide cambiar de personalidad para encontrar pareja. Tras hacer muchos cambios en su vida se da cuenta de que la persona que realmente quiere está justo frente a ella.

Entre las opiniones más positivas de la película en Amazon, destaca una reseña que puede animarte a verla: “Me encanta una buena comedia romántica y disfruto viendo muchas de las películas de Hallmark de este género. De vez en cuando alguna se destaca por ser realmente especial para mí. Estas incluyen películas como ‘El adorno de Navidad’ y ‘Sí, quiero, quiero’. Ahora agregué el ‘Manual para personas que tienen citas´ a la lista de películas que tengo y que veré una y otra vez. Hay algo realmente especial en la relación que se desarrolla entre Cass (Meghan Markle) y Robert (Kristoffer Polaha) que suena verdadera, además de ser bastante romántica y divertida”.

Por su parte, Leigh Paatsch, del Herald Sun, explica: “Si bien esta es una película para televisión terrible en muchos sentidos, el atractivo irresistible de la protagonista te mantiene dando vueltas hasta que finalmente se toma la decisión importante (y no muy sorprendente)”.

Al final, la última opinión es la tuya, ¿has visto alguna de las películas que ha protagonizado Meghan Markle? ¿Cuál nos recomiendas?