Día de las Madres: Natalie Portman comparte tierno mensaje para su mamá este 10 de mayo

El Día de las Madres estuvo lleno de mensajes emotivos por parte de distintas celebridades, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Natalie Portman. La actriz sorprendió a sus seguidores con una publicación muy personal en Instagram, donde dedicó unas palabras llenas de cariño y admiración hacia su mamá.

Con un tono cercano y completamente sincero, la estrella de Hollywood dejó claro el importante lugar que ocupa su madre en su vida. Además, acompañó el mensaje con una recomendación cultural muy especial desde París, ciudad en la que se encuentra actualmente.

El emotivo mensaje de Natalie Portman por el Día de las Madres

A través de Instagram, la actriz escribió un mensaje que rápidamente enterneció a miles de usuarios.

“La mayor suerte de mi vida fue nacer de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, talentosa, generosa, divertida y alegre que conozco. ¡Feliz Día de la Madre para ella y para todas las madres increíbles!”, compartió la actriz.

Las palabras de Natalie Portman reflejan la relación tan cercana que mantiene con su mamá y el enorme agradecimiento que siente hacia ella. Como suele suceder con sus publicaciones más personales, los comentarios no tardaron en llenarse de mensajes positivos y reacciones de sus fans.

Muchos seguidores destacaron que el mensaje se sintió auténtico y muy humano, especialmente en una fecha tan significativa como el 10 de mayo.

La actriz también recomendó una exposición en París

Además de dedicarle unas palabras a su mamá, Natalie Portman aprovechó la publicación para compartir cómo estaba pasando el día. La actriz contó que visitó la exposición de Hilma af Klint en el Grand Palais.

“Además, no podría imaginar una mejor manera de pasar el día que en la exposición de Hilma af Klimt en el Grand Palais, ¡la madre de la abstracción, el espiritualismo y el ocultismo! Si estás en París, es una visita obligada”, escribió.

La publicación de Natalie Portman nos recordó que a veces las palabras más sinceras son las que más llegan al corazón. Su mensaje no solo celebró a su mamá, también hizo que muchas personas pensaran en esas mujeres que han estado presentes en cada etapa de la vida, acompañando, cuidando y enseñando incluso en los días más difíciles.