Dua Lipa y Callum Turner: este es el libro que los flechó y por el que comenzaron su historia de amor

El pasado 12 de junio, los británicos Dua Lipa y Callum Turner confirmaron su relación a través de una publicación en Instagram; sin embargo, los rumores de romance comenzaron en enero de ese mismo año.

Recientemente el actor de 35 años, ha revelado detalles románticos sobre su primer encuentro y cómo comenzó la conexión que los llevó a protagonizar una de las relaciones más queridas del espectáculo.

El libro que flechó a Dua Lipa y Callum Turner

Durante una entrevista con el periódico The Sunday Times, Callum contó que no se trató de amor a primera vista; sin embargo, el libro Fortuna del escritor argentino, Hernán Díaz, fue el culpable de que hoy sean una de las parejas más queridas.

“Tuvimos quizá dos, tres, cuatro, cinco ocasiones en las que estuvimos a punto de encontrarnos, pero no lo hicimos. Amigos y lugares comunes”, ha explicado el actor, quien desarrolla en la entrevista cómo el destino se negó a unirlos durante un tiempo: “Hubo una vez en la que ella fue a una fiesta y luego yo fui a otra, pero llegué unos minutos después de que ella se marchara.

Llegué a las 2.00 de la madrugada y ella se marchó a la 1:45. Ella comprobó su Uber y yo comprobé una foto que había tomado frente a la casa de mi amigo cuando llegué”.

Finalmente, explica: “Cuando ambos pudimos, estábamos solteros y pensé que era la mujer más hermosa del mundo”.

El destino les dio una clara señal, ambos se encontraban leyendo el mismo libro y en el mismo capítulo, lo que les ayudó a romper el hielo y comenzar una hermosa conexión.

“Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo que es de locos. Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo dije, y ella me miró y me dijo ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Entonces estamos en la misma página”.

El compromiso de Dua Lipa y Callum Turner

Luego de ese encuentro, Dua y Callum comenzaron a escribir su historia de amor, y aunque no se ha fijado la fecha de la boda, la cantante reveló en entrevista para Vogue, lo emocionada que está de llegar al altar.

“Es muy emocionante... esta decisión de envejecer juntos, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, dijo.

Sobre su anillo de compromiso también ha hablado, pues el actor lo mandó a hacer exclusivamente para ella.

“Estoy obsesionada con el anillo. Es muy de mi estilo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.

La joya tiene un diamante engastado en una banda gruesa de oro amarillo que la diseñadora de anillos, Susie Saltzman, describió para Brides como corte europeo antiguo, y su valor estaría entre 65.000 y 125.000 dólares.

