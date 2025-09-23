Durante su lucha contra el cáncer James Van Der Beek sorprende en la reunión de Dawson’s Creek

El pasado 22 de septiembre, el elenco original de la serie de drama juvenil, ‘Dawson’s Creek’, tuvo una reunión muy especial en el Teatro Richard Rodgers en Nueva York a favor de la fundación F Cancer y el actor James Van Der Beek, quien fue diagnosticado el año pasado con cáncer colorrectal.

El actor que había cancelado su participación por problemas de salud, hizo una aparición sorpresa durante el evento.

Te podría interesar: ¡James Van Der Beek sufrió acoso sexual!

James Van Der Beek sorprende en la reunión de ‘Dawson’s Creek’

Hace ya más de una década que se emitió el último episodio de ‘Dawson’s Creek’, desde entonces, los fans han soñado con un reencuentro del elenco y finalmente ha ocurrido, sus protagonistas: Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, se reunieron en Nueva York para recaudar fondos.

La sorpresa de la noche ocurrió cuando el actor, James Van Der Beek, que había cancelado su participación por problemas de salud, hizo una aparición inesperada a través de un video virtual, en el que explica la razón de su ausencia física.

James Van Der Beek sorprende en la reunión de ‘Dawson’s Creek’ Getty Images

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar”, comenzó Van Der Beek. “No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”.

Continuó: “Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”.

Los hijos del actor y su esposa Kimberly, asistieron al gran evento en su nombre.

“Obviamente, en Dawson’s Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro”.

Durante el evento, Kimberly y los hijos de la pareja se unieron al elenco en el escenario para cantar “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, que sirvió como tema principal del programa.

¿De qué trataba Dawson’s Creek?

Dawson’s Creek, que se emitió de 1998 a 2003, se centraba en Joey Potter (Holmes), quien afrontaba la escuela tras la muerte de su madre. Posteriormente, terminó en un triángulo amoroso con Dawson Leery (Van Der Beek) y su mejor amigo Pacey (Jackson).

