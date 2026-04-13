Eiza González revela las enfermedades que padece: el duro diagnóstico que cambió su vida

Lo que durante años pareció “normal” no lo era

Durante mucho tiempo, Eiza González pensó que el dolor era parte de su rutina. Cólicos fuertes, cambios hormonales, cansancio… nada que no le hubieran dicho antes que era “normal”, pero no lo era. Con el paso del tiempo (y después de insistir) llegaron las respuestas: la actriz fue diagnosticada con endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico. Tres padecimientos que explicaban todo lo que llevaba años sintiendo.

Tres diagnósticos que lo cambiaron todo

Más que nombres médicos, para ella significaron entender su cuerpo por primera vez. La endometriosis, por ejemplo, está detrás de ese dolor menstrual intenso que muchas mujeres aprenden a aguantar. La adenomiosis explica los sangrados abundantes y la inflamación constante. Y el síndrome de ovario poliquístico afecta directamente la salud hormonal, algo que también puede reflejarse en el estado de ánimo, la piel o el peso.

El momento en el que decidió investigar más

Curiosamente, todo salió a la luz en un punto muy específico de su vida: cuando empezó a pensar en su fertilidad. Esa decisión la llevó a hacerse estudios más completos y, finalmente, a ponerle nombre a sus problemas hormonales. Hasta entonces, lo único que tenía eran síntomas… y muchas dudas.

Hoy habla claro: endometriosis, adenomiosis y SOP, un diagnóstico que cambió su vida Getty Images

Hablarlo también es parte del proceso

Hoy, Eiza González no solo está enfocada en tratar sus enfermedades, también en visibilizarlas. Porque, como ha dejado ver, lo más frustrante no fue el diagnóstico, sino todo el tiempo que pasó sin él. Su historia conecta con algo que se repite más de lo que parece: mujeres que viven con endometriosis, síndrome de ovario poliquístico o adenomiosis sin saberlo, acostumbradas a normalizar el dolor.

Escuchar al cuerpo, aunque nadie más lo haga

Si algo deja claro su experiencia, es que insistir importa. Que ese dolor menstrual anormal no siempre es “parte de ser mujer” y que buscar respuestas puede cambiarlo todo. Porque a veces, el primer paso para sentirse mejor… es dejar de minimizar lo que duele.