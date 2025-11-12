“El diablo viste a la moda 2” ya tiene fecha y póster oficial: Miranda Priestly vuelve este 1 de mayo

Los amantes del cine y la moda estamos que no cabemos de la emoción, pues, luego de lo que pareció una larga espera, por fin tenemos el primer vistazo a “El diablo viste a la moda 2”. Así es, ¡Miranda Priestly y Andy Sachs han vuelto!, y así lo anunciaron de forma oficial este miércoles 12 de noviembre, regalándonos el póster oficial y el primer tráiler de la secuela, cuyo estreno mundial será el próximo 1 de mayo de 2026.

¿Qué podemos ver en el tráiler?

Con una duración de tan solo 24 segundos, el pequeño adelanto comienza con Miranda, marcando su paso y haciendo sonar sus icónicos tacones rojos, mientras se combinan detalles de eventos de moda, en su camino al ascensor de lo que parecen ser las oficinas de la redacción de nuestra revista favorita: “Runway”.

Con Madonna de fondo, interpretando su clásica canción “Vogue”, antes de que el ascensor cierre sus puertas, Andy entra en escena para saludarla con un “Miranda”, interacción a la que la editora más temida responde “Ya era hora”.

Por su parte, el póster oficial nos muestra el icónico tacón rojo de la primera película duplicado para indicar la secuela de la misma, acompañado del título y la fecha de estreno mundial.

Fecha de estreno, producción y reparto confirmado

De acuerdo con lo revelado por el póster oficial, la secuela llegará a los fines del mundo el próximo primero de mayo del 2026, aunque el estreno para México se indica en abril del mismo año, sin confirmar aún el día. La producción de este film arrancó oficialmente el 30 de junio de 2025 y, en cuanto al reparto oficial, tenemos a la joya de la corona encabezando el proyecto, Meryl Streep como Miranda Presley, mientras que Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling regresan a sus icónicos papeles.

Además, al proyecto se sumarán nuevos talentos como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Justin Theroux y otros nombres que ampliarán el universo de la película.

El guion para esta secuela vuelve a estar a cargo de Aline Brosh McKenna y, como director, repite David Frankel, conectando así directamente con la esencia original del filme.

¿De qué tratará la secuela?

De acuerdo con los reportes de diversos medios de entretenimiento, la trama sigue a Miranda Priestly, quien enfrenta la crisis de las revistas de moda impresas y su evolución al mundo digital, un momento en el que tendrá que lidiar con Emily Charlton, que hoy dirigió un imperio de lujo y representa la nueva competencia.

Por su lado, Andy Sachs tendrá un papel crucial, aunque aún no se han revelado detalles oficiales ni confirmado cómo encajar a su personaje en este nuevo escenario.

Esta secuela plantea un contexto actualizado, pero con la misma chispa y encanto de su antecesora.

La confirmación de la fecha y el primer vistazo oficial a Miranda Priestly y Andy hacen de “El Diablo viste a la moda 2”, un lanzamiento de alta expectativa para el 2026. No solo es la secuela más esperada por muchos, es el viaje a la nostalgia que necesitábamos. Así que ya lo sabes, marca en tu calendario el 1 de mayo de 2026, pues tenemos una cita con nuestra editora favorita. ¿Confirmamos Demarchelier?