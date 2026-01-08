Demi Moore le dice ‘sí’ a la falda de cuero, la prenda más chic para llevar en invierno a la oficina

Cuando hablamos de celebridades con estilo impecable que han logrado convertirse en referentes de la moda, Demi Moore ocupa un lugar muy importante.

Recientemente, la actriz nos regaló una lección de estilo donde nos quedó claro que la elegancia no está peleada con las prendas audaces, y que, contrario a lo que pudiera parecer, estas pueden convertirse en grandes aliados para destacar nuestros atuendos.

Durante su participación en Sun Valley Film Festival, la actriz apostó por una falda de cuero negra, demostrando que esta pieza clásica es el elemento ideal para un look refinado pero creativo en nuestro camino a la oficina.

El look de Demi Moore que debes llevar a la oficina

Demi compartió otra vez en su cuenta oficial de Instagram un carrusel compartido con la actriz Ali Larter, donde pudimos verla lucir de forma icónica una minifalda de cuero negra a juego con un suéter del mismo color, pero de textura de punto con cuello alto.

Por supuesto que otro elemento que destacó de su outfit fueron sus medias de encaje negras, una prenda característica del invierno, pero también del entorno laboral y los looks de oficina, con los que puedes agregar un toque de elegancia a tu imagen.

¿Por qué la falda de cuero es el básico que funciona tan bien en la oficina?

En la actualidad, esta prenda es considerada como un básico versátil que puede adaptarse a distintos códigos de vestimenta, sin comprometer la elegancia o la formalidad. La falda de cuero es un aliado perfecto para poder lograr looks de contraste, es decir, si deseas apostar por looks totales monocromáticos, como en esta ocasión lo hizo Demi, es vital contar en tu closet con diversas texturas que permitan que tu atuendo reluzca y no se pierda o vea “plano”.

¿Cómo adaptar este look a tu estilo profesional?

Recrear el look de Demi es más sencillo de lo que imaginas. Partiendo de la base de contar con una falda de cuero para llevar a la oficina, puedes combinarla de diferentes formas: utilizar camisas blancas clásicas, blusas de manga larga, estilo pirata, mangas románticas, suéteres de cuello alto, tonos neutros, botas largas, stilettos, etcétera.

Aunque Demi decidió llevarlo con un suéter de cuello alto, esta prenda también funciona en compañía de sacos, chaquetas y abrigos. Las medias oscuras son otro gran plus, aunque si el clima se torna muy frío, puedes sustituirlas por mallas.

De esta forma, las posibilidades para combinarla son infinitas, ¿ves por qué es un básico que sí debes tener en tu clóset?

Una vez más, Demi Moore se convirtió en nuestro referente de estilo, especialmente en invierno, dejando claro que los looks que antaño se consideraban “atrevidos” pueden ser una gran elección para un entorno formal y profesional. No le tengas miedo a la falda de cuero y apuesta por ella en tu próximo look de oficina.