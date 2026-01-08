Suscríbete
Rania de Jordania presume su viaje madre e hija al desierto de Wadi Rum junto a la princesa Salma

La reina Rania de Jordania inauguró sus viajes de 2026 acompañada de su hija, la princesa Salma, y compartió a través de fotografías la belleza y complicidad de su viaje.

Enero 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
El viaje de la reina Rania de Jordania con su hija, la princesa Salma

Getty Images

Para despedir el 2025, la reina Rania de Jordania compartió una fotografía junto a su esposo, el rey Abdalá II, con un mensaje de “feliz y pacífico año”; mientras que para dar la bienvenida a 2026, decidió compartir el recuerdo de una hermosa aventura.

La reina hachemita compartió las fotografías de su primer viaje del 2026 junto a su hija, la princesa Salma en el desierto de Wadi Rum, mostrando la gran complicidad que hay entre madre e hija.

En las imágenes compartidas este jueves 8 de enero en Instagram, la reina muestra su visita junto a su hija al desierto de Wadi Rum, ubicado a poca distancia de Petra, uno de los destinos imprescindibles de Jordania.

Con Salma en Wadi Rum, el corazón del sur de Jordania… una belleza que no se puede comparar con ningún otro lugar del mundo”, es la frase en árabe que acompaña esta serie de 11 fotografías y, a continuación, en inglés se puede leer: “Con Salma en Wadi Rum… puede que no sea del todo imparcial, pero sinceramente no puedo imaginar un lugar más impresionante en la Tierra. Una visita imprescindible, y además a poca distancia en coche de nuestra espectacular Petra”.

En las fotografías, Rania y Salma aparecen recorriendo el desierto en la parte trasera de un pick-up, caminando mientras escuchan al guía y conversando con un grupo de beduinos. Ambas lucen el tradicional pañuelo jordano al cuello: la reina lo combina con pantalones negros, jersey granate y botas de estilo militar, mientras que la princesa Salma apuesta por pantalones holgados marrones, camisa blanca y botines de suela de goma.

¿Por qué es tan importante el desierto de Wadi Rum para Jordania?

El desierto de Wadi Rum, conocido como el Valle de la Luna por su paisaje casi irreal, ha sido escenario de películas como Lawrence de Arabia y Dune.

En 2011 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y fue clave durante la Rebelión Árabe y hoy, habitado por comunidades beduinas, se ha consolidado como un destino imprescindible de Jordania, con la reina Rania como una de sus grandes embajadoras.

