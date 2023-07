El impactante cambio de Shiloh Jolie Pitt

La belleza de Shiloh Jolie Pitt es innegable; su madre Angelina Jolie es hermosa, y su papá Brad Pitt es uno de los hombres más guapos del mundo.

Desde pequeña, se le ha comparado con ambos padres. Durante su infancia, hizo que todos a su alrededor la llamaran John, pues decía ser niño como sus hermanos varones; le gustaba vestirse con outfits masculinos, cortarse el pelo como ellos y portarse como tal. En ese entonces, todos decían que era idéntica a Pitt.

Durante su infancia, Shiloh se hizo llamar John y vestía looks masculinos

Apenas a finales del año pasado, a sus 16 años, acompañó a su mamá a la premier de su película Eternals junto a sus hermanos, donde dio la primera sorpresa con su cambio de look. Atrás dejó la ropa masculina, para lucir un vestido corto, unos tenis y cabello largo. Desde entonces, siguió apareciendo en alfombras rojas junto a Jolie con una imagen más femenina y elegante a la que nos tenía acostumbrados, con vestidos similares a los que alguna vez usó su mamá, maquillaje y cada vez más parecida a Angelina Jolie.

En octubre del año pasado, la joven sorprendió con sus looks femeninos Instagram @shiloh_jolie_official

Ahora, nos ha impactado con su nuevo cambio: la cabeza rapada al estilo buzz cut. Se le vio con este novedoso peinado junto a su hermana Zahara mientras paseaban en Los Ángeles, y se ha especulado si este cambio estaría relacionado con su apoyo a las mujeres iraníes, quienes se mantienen en la lucha por la libertad de decidir usar un hiyab para cubrir su cabeza o no. La joven no se ha pronunciado al respecto, pero no sería sorprendente, pues Angelina Jolie siempre ha apoyado las causas sociales y humanitarias, temas que seguramente ha heredado a sus hijos.

Shiloh Jolie Pitt apareció junto a su hermana Zahara con un buzz cut Instagram @zaharajoliepit

Y aunque sus atuendos del día a día no son tan sofisticados como los que ha llevado en las alfombras rojas, atrás ha dejado el look masculino, usando ahora shorts cortos, faldas y vestidos.

Como sea, podemos decir que Shiloh Jolie Pitt es una persona hermosa.