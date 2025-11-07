Suscríbete
El Latin GRAMMY deja un impacto histórico de más de 195 millones de euros en Andalucía

En solo tres años, las iniciativas de La Academia Latina de la Grabación han impulsando la economía, el turismo y la proyección cultural de la región como nunca antes.

November 06, 2025 • 
Karen Luna
Photocall Of The Latin Grammy Gala 'andalucia Es Musica' In Seville

Getty Images

Desde que los Latin GRAMMYs® aterrizaron en Andalucía en 2023, la región no volvió a ser la misma. Por primera vez en su historia, la gran fiesta de la música latina salió de Estados Unidos para celebrarse en Sevilla, y el impacto fue inmediato con hoteles llenos, calles vibrando con acentos de toda América Latina y una energía cultural que transformó por completo la manera en que el mundo mira a España.

De acuerdo con un estudio realizado por ATREVIA, entre 2023 y 2025 los eventos organizados por La Academia Latina de la Grabación® generaron un impacto total de más de 195 millones de euros. De esa cifra, 96,3 millones provienen del impacto económico directo y 98,7 millones de la proyección mediática. Además, el proyecto dejó 7,5 millones de euros para la Hacienda Pública y creó 1,360 empleos temporales.

Como explicó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, “la música no solo une, también impulsa el desarrollo, el talento y las oportunidades”. Y eso se nota en cada edición ha fortalecido el vínculo entre España y América Latina, abriendo nuevas puertas a artistas, productores y profesionales de la industria.

High Res_Manuel Abud 210510-0209 Final OMAR CRUZ Press Size (1).jpg

Como explicó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

OMAR CRUZ

Más que premios, un compromiso real

El impacto no se queda en lo económico, pues la Fundación Cultural Latin GRAMMY® también ha apostado por la educación musical a través de becas y programas que apoyan a jóvenes creadores en España.

En apenas tres años, los Latin GRAMMYs® en Andalucía se han convertido en un símbolo de crecimiento, talento y conexión cultural. Más allá de los números, el demostrar que la música latina puede cruzar fronteras, además de emocionar a todo un continente desde el corazón del sur de España.

Latin Grammy
Karen Luna
Karen Luna
