El mensaje oculto detrás de “Secrets”, la nueva canción de Miley Cyrus sobre su padre

La vida de Miley Cyrus siempre ha tenido altibajos públicos, especialmente en el plano de lo familiar. Sin embargo, en el ámbito profesional, Miley parece mantenerse en la cúspide, especialmente luego del éxito que representó su más reciente álbum.

Tanto para Miley como para otros artistas, la música suele ser el medio por el que tristezas, emociones no digeridas y experiencias encuentran una salida con el fin de aligerar eso que pesa y duele.

Esta no es la primera vez que la cantante nos abre su corazón para crear un himno con el que busca expresar cómo se siente y en esta ocasión “Secrets” llega para abordar uno de los temas familiares más dolorosos en su vida: el distanciamiento de su padre.

“Esta canción es para mi papá”

Tras años de tensiones con su padre, Billy Ray Cyrus, Miley recurre a la música para enviar una “oferta de paz” con el hombre que ha mantenido un distanciamiento desde 2022, cuando sus padres se divorciaron. El día de hoy ha lanzado de forma oficial “Secrets”, pista que estará incluida en la versión deluxe del álbum “Beautiful Things”, y es una balada muy emotiva dedicada especialmente a su padre.

“Esta canción fue escrita como una ofrenda de paz para alguien a quien perdí por un tiempo, pero a quien siempre amaré… Esta canción es para mi papá”, confesó Miley a través de un poste en Instagram.

“En mi experiencia, el perdón y la libertad son lo mismo”

Miley dejó muy claro hacia quién era el mensaje de su nueva canción, la cual habla sobre la reconciliación y el deseo de restablecer la confianza. Entre las líneas de la canción podemos encontrar frases muy inspiradoras como “el amor no es una prisión, yo no soy una carcelera, así que aunque te abrace fuerte, no te voy a encerrar”, dejando ver el reconocimiento de los errores del pasado y el deseo de libertad emocional, un verso en el que Miley buscaría crear un puente con su padre, donde él se sienta escuchado sin ser acusado o juzgado.

La respuesta de Billy Ray Cyrus

Por su parte, el cantante aprovechó sus redes sociales para compartir un reel que reúne los momentos de la vida de ambos como padre e hija mientras la canción suena de fondo. A este reel lo acompañó de un mensaje: “El mejor regalo de cumpleaños que un padre podría pedir. Gracias, Miley, por los secretos… una canción directamente de tu corazón al mío. Los recuerdos que hemos creado juntos significan mucho para mí, y verte volar con tu música me hace sentir más orgulloso cada día”, escribió Ray Cyrus.

Sin embargo, sus reacciones también incluyeron una storie que dirige al reel donde además incluye la frase “aquí algunos recuerdos a través de los años con Miley… espero que los disfruten tanto como yo”.

“Secrets” de Miley Cyrus es más que una canción de estreno, es el camino que la cantante encontró para hacer las paces con su padre en un intento de sanar lo que en el pasado se fracturó. La canción contó con la participación de Lindsay Buckingham y Mick Fleetwood, miembros de la legendaria banda Fleetwood Mac, y seguramente será el himno del otoño.

