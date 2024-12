El sorpresivo regalo que Ben Affleck le envió a Jennifer Lopez en medio de su proceso de divorcio

Vaya sorpresa han dado los actores al dejarse ver juntos esta Navidad, pues al parecer su reciente divorcio no ha impedido que pasen juntos estos días festivos. Recordemos que el 20 de agosto la pareja le puso fin a su matrimonio, luego de dos años juntos. A pesar de esto se dió a conocer que la pareja tuvo un tierno intercambio de regalos navideños.

Según el medio Page Six, el actor le obsequió un libro autografiado por Marlon Brando para la cantante.

“Ben le regaló el libro a Jennifer porque ella es fan, además, su traje de cuerpo para el Super Bowl estuvo inspirado en Marlon Brando”, reveló una fuente a Page Six.

“Los regalos fueron en su mayoría para los hijos de cada uno, pero también intercambiaron algunas cosas pequeñas”, añadió esta misma fuente”, indicó la fuente a Page Six. Este intercambio de regalos se realizó durante un encuentro en el club exclusivo Soho House, donde la expareja compartió un almuerzo.

Sin embargo, esto puede que no sea una sorpresa para sus fans, ya que no es el primer encuentro entre estas dos celebridades, pues el mismo mes que JLo solicitió el divorcio se le vio a lado de Jennifer Garner (ex esposa del actor).

Los encuentros entre Ben y JLo, han sido frecuentes ya que la ex pareja busca tener una relación sana, amigable y sin rencores.

“No fue nada extravagante, sino más bien un gesto para celebrar las fiestas. Ben y Jennifer han mantenido una relación amigable a pesar de los procedimientos de divorcio en curso”, agregó el dicho medio.

Cabe señalar que este intercambio estuvo centrado en sus hijos, y también aprovecharon para hacerlo entre ellos.