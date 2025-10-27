Suscríbete
Entretenimiento

El Zurich Film Festival 2025 se llena de glamour con los actores más famosos de Hollywood

Durante el Festival Internacional de Cine de Zúrich, algunas de las celebridades más reconocidas del cine desfilaron por la alfombra verde para celebrar el talento, el arte y las historias que marcarán la próxima temporada cinematográfica.

October 26, 2025 • 
Fabián W. Waintal
WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.34.30 AM-3.jpeg

Festival Internacional de Cine de Zúrich.

Gentileza ZIFF

Inaugurando la temporada de premios antes de los Óscar, Hollywood se trasladó hasta Europa para recibir los premios Golden Eye en el Festival Internacional de Cine de Zúrich.

¡No te lo puedes perder!
Yalitza Aparicio en Venecia.jpg
Entretenimiento
Yalitza Aparicio regresa a Venecia con los mejores looks y buenos proyectos
September 04, 2023
 · 
Redacción Vanidades
Un hermoso recorrido por Venecia
Viajes
Un hermoso recorrido por Venecia
June 13, 2018
 · 
Vanidades
Priscilla y Elvis en la nueva cinta de Sofía Coppola.jpg
Entretenimiento
Priscilla: Sofia Coppola cuenta la historia de la esposa de Elvis Presley
September 05, 2023
 · 
Redacción Vanidades
Un hermoso recorrido por Venecia
Viajes
Un hermoso recorrido por Venecia
June 13, 2018
 · 
Vanidades

Con un símbolo ecológico, la alfombra roja se tiñó de color verde y Dakota Johnson la inauguró con un seductor traje azul, totalmente transparente. Así fue como llamó mucho más la atención que el premio que recibió como protagonista y productora de la comedia ‘Splitville’, donde ella es el vértice de un triángulo amoroso.

Colin Farrell llegó el segundo día para llevarse un buen adelanto del Oscar, con el premio Golden Eye al Icono del cine, por el rol de ‘Maldia Suerte’ (Ballad of a Small Player) sobre un vicioso apostador en los casinos de Macau.

Russell Crowe compitió también en un torneo de tenis local, antes de recibir el premio más importante, Lifetime Achievement, por toda su carrera, en una época donde también se postula al Óscar con la historia de ‘Nuremberg’, donde juzgaron a los nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Antes, le habían entregado a Benedict otro premio Golden Eye por ‘The Thing With Feathers’, sobre el drama de un padre viudo.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.34.30 AM.jpeg

Festival Internacional de Cine de Zúrich.

Gentileza ZIFF

Anthony Mackie se lució fuera del Universo Marvel, con el estreno mundial de la superproducción de acción ‘Dessert Warrior’. Y Amanda Seyfried se sorprendió con otro estilo de premio como la protagonista del nuevo musical ‘El testamento de Ann Lee’, cuando le entregaron, en la alfombra verde, un gigante chocolate suizo Toblerone personalizado, donde en vez del logo de la famosa marca, estaba el nombre de Amanda.

En total se proyectaron 115 películas de 40 países diferentes que atrajeron 135.000 espectadores. Y recién después de once noches de cine, cerraron el festival en medio del lujo de la Opera House, donde por primera vez proyectaron una producción de cine, ‘California Schemin’, con la presencia del protagonista John McAvoy, que además debuta como director.

También puedes leer:
Kate Middleton, príncipe William y príncipe George
Realeza
Kate Middleton reapareció junto al príncipe William y sus hijos en un importante festival
August 19, 2024
 · 
Emma Duarte
Kate Middleton
Realeza
Este es el tratamiento que recibiría Kate Middleton en las cejas tras enfrentar su enfermedad
August 20, 2024
 · 
Leslie Santana

A lo largo de 20 años, el Festival Internacional de Cine de Zurich acumula nada menos que 2.300 producciones (incluyendo 500 estrenos), casi un millón y medio de espectadores y miles de millones de… chocolates suizos.

Festival Internacional de Cine Zurich
Fabián W. Waintal
Fabián W. Waintal
Importando lo mejor de Hollywood en nuestro idioma, desde hace más de 30 años en Vanidades, con entrevistas y un perfil exclusivo de eventos internacionales como el Oscar o el Festival de Cannes.
Relacionado
¿Cuál es el corte de pelo más favorecedor a los 40 5 flequillos que estilizan y rejuvenecen el rostro .png
Belleza
¿Cuál es el corte de pelo más favorecedor a los 40? 5 flequillos que estilizan y rejuvenecen el rostro
October 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Kylie Jenner se declara fan de las uñas cromadas y estos son 5 diseños de uñas en los que puedes llevarlas.png
Belleza
¿Uñas reflectivas? La apuesta de Kylie Jenner que será tu próximo diseño de nail art porque rejuvenece
October 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Peinados de fiesta para mujeres maduras así puedes verte más joven y sofisticada esta Navidad.png
Belleza
Peinados de fiesta para mujeres maduras: así puedes verte más joven y sofisticada esta Navidad
October 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Diseños de uñas inspirados en las bebidas calientes del otoño
Belleza
8 colores de uñas inspirados en las bebidas más deliciosas del otoño (y que se ven súper elegantes)
October 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez