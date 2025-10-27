El Zurich Film Festival 2025 se llena de glamour con los actores más famosos de Hollywood

Inaugurando la temporada de premios antes de los Óscar, Hollywood se trasladó hasta Europa para recibir los premios Golden Eye en el Festival Internacional de Cine de Zúrich.

Con un símbolo ecológico, la alfombra roja se tiñó de color verde y Dakota Johnson la inauguró con un seductor traje azul, totalmente transparente. Así fue como llamó mucho más la atención que el premio que recibió como protagonista y productora de la comedia ‘Splitville’, donde ella es el vértice de un triángulo amoroso.

Colin Farrell llegó el segundo día para llevarse un buen adelanto del Oscar, con el premio Golden Eye al Icono del cine, por el rol de ‘Maldia Suerte’ (Ballad of a Small Player) sobre un vicioso apostador en los casinos de Macau.

Russell Crowe compitió también en un torneo de tenis local, antes de recibir el premio más importante, Lifetime Achievement, por toda su carrera, en una época donde también se postula al Óscar con la historia de ‘Nuremberg’, donde juzgaron a los nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Antes, le habían entregado a Benedict otro premio Golden Eye por ‘The Thing With Feathers’, sobre el drama de un padre viudo.

Festival Internacional de Cine de Zúrich. Gentileza ZIFF

Anthony Mackie se lució fuera del Universo Marvel, con el estreno mundial de la superproducción de acción ‘Dessert Warrior’. Y Amanda Seyfried se sorprendió con otro estilo de premio como la protagonista del nuevo musical ‘El testamento de Ann Lee’, cuando le entregaron, en la alfombra verde, un gigante chocolate suizo Toblerone personalizado, donde en vez del logo de la famosa marca, estaba el nombre de Amanda.

En total se proyectaron 115 películas de 40 países diferentes que atrajeron 135.000 espectadores. Y recién después de once noches de cine, cerraron el festival en medio del lujo de la Opera House, donde por primera vez proyectaron una producción de cine, ‘California Schemin’, con la presencia del protagonista John McAvoy, que además debuta como director.

A lo largo de 20 años, el Festival Internacional de Cine de Zurich acumula nada menos que 2.300 producciones (incluyendo 500 estrenos), casi un millón y medio de espectadores y miles de millones de… chocolates suizos.

