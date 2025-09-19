Suscríbete
Elsa Pataky revela cómo sigue enamorado a Chris Hemsworth tras 15 años de matrimonio

Aunque Elsa Pataky y Chris Hemsworth han enfrentado sus propios altibajos, la actriz española guarda la clave para mantener su matrimonio sólido y en equilibrio.

September 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Getty Images

La actriz española, Elsa Pataky y Chris Hemsworth tienen uno de los matrimonios más sólidos y admirables de Hollywood, la pareja que han estado juntos desde el 2010, derrochan amor en cada una de sus apariciones públicas.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, la pareja ha pasado por altibajos, pero la actriz, asegura que han sabido cómo enfrentarlos para permanecer juntos y más felices que nunca.

El secreto de Elsa Pataky para un matrimonio largo y duradero con Chris Hemsworth

Durante una entrevista con la revista Elle, Pataky se sinceró sobre su matrimonio con el actor de Thor, pues aunque ya llevan 15 años juntos, asegura que el matrimonio se trata de un trabajo continuo que nunca termina.

Hay que trabajar muchísimo en los matrimonios. En un primer momento vives con un enamoramiento de los que se te sale el corazón pero con los años se va pasando. Vas creciendo como persona, con otra persona diferente, y el reencontrarse continuamente es el trabajo que depende de ti”, aseguró la española.

Elsa también agregó que lo más importante para seguir unidos y enamorados, es la admiración que sienten el uno por el otro, es la clave para seguir juntos luego de tanto tiempo.

El buscar en esa persona las cosas que sigues admirando, que te emocionan, hay que observar y dedicarle tiempo a la relación. El éxito es un trabajo continuo”.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Elsa Pataky y Chris Hemsworth?

Elsa y Chris se conocieron en el año 2010 cuando sus agentes los presentaron, el flechazo fue inmediato y para diciembre de ese mismo año, sorprendieron al mundo con su boda, en una ceremonia privada que se celebró en Indonesia, desde entonces, no se han separado.

La pareja que lleva 15 años de matrimonio, formó una familia en Byron Bay, Australia, donde le dieron la bienvenida a sus tres hijos: India Rose y los mellizos Tristan y Sasha.

Aunque de vez en cuando se les ve derrochando amor en las alfombras rojas, Elsa y Chris han decidido mantener su matrimonio fuera del centro de atención de Hollywood, manteniendo un estilo de vida reservado y más en contacto con la naturaleza.

Elsa Pataky Chris Hemsworth
Melisa Velázquez
