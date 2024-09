El hermano de Julia Roberts, Eric, se disculpa por decir que él la hizo famosa

“Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts como celebridad, como actriz, y estoy muy orgulloso de eso”, fue una desafortunada declaración del hermano mayor de Julia Roberts. Con participación en 749 películas, 5 décadas de trayectoria y ni un premio Oscar, Eric vive alejado de su hermana y de su hija Emma. Ahora busca su disculpa y lanza sus memorias.

Recientemente, Eric Roberts debut en el programa de concursos “Dancing with the Stars”. Una participación poco común, considerando que es uno de los actores más acreditados en la industria.

¿Quién es el hermano de Julia Roberts?

Nacido el 18 de abril de 1956, Eric Roberts se mudó a Nueva York cuando tenía 17 años y alcanzó la fama a los 22, en 1978 con su papel en King of the Gypsies. Su actuación en Runaway Train (1985) le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto y tres nominaciones a los Globos de Oro, destacándose también en películas como Star 80, The Pope of Greenwich Village, y The Dark Knight.

A la distancia, Eric admite que su consumo de drogas saboteó sus relaciones con familia (imagen de 1986). Getty Images

En el plano personal, Eric se casó con Eliza Garrett en 1992, con quien tuvo una hija: ¡Emma Roberts! Su vida ha estado marcada por varios escándalos y controversias, especialmente relacionados con su lucha contra la adicción a las drogas, que lo han llevado a tener problemas con la ley. A esto se suman cargos de violencia doméstica y una complicada relación con su familia.

Su entrevista para Vanity Fair de 2018 ha sido una de las más polémicas, en ella “Roberts habla de su batalla con la adicción a las drogas, de cómo reparó su relación con su hermana menor, Julia, de su prolongado regreso a la fama y de cómo es trabajar en 74 películas en un sólo año”.

Han pasado 6 años de la declaración en la que se presentó como el responsable del éxito de Julia Roberts y de la fama de Emma Roberts. Ahora, busca redimirse.

Eric Roberts Nunca es demasiado tarde para comenzar a recuperarse de la vergüenza y el dolor de todo eso

La disculpa de Eric en forma de memorias

Publicado el 17 de septiembre de 2024, Runaway Train: Or, The Story of My Life So Far es la autobiografía de Eric Roberts. En este libro, Roberts narra desde su infancia en Georgia, pasando su ascenso a la fama (acompañado de problemas de adicción) hasta su relación tumultuosa con su hermana Julia Roberts y su hija Emma Roberts.

Los comentarios de Eric Roberts se atribuían el éxito de su hermana e hija, Julia y Emma. Getty Images

“Me imagino que seguiré siendo el hermano de Julia y el padre de Emma Roberts durante el resto de mi vida”, escribió en sus memorias y agregó en un tono esperanzador. “Me gustaría hacer honor a mi palabra, hacerme a un lado con orgullo y gracia. Ésa es una de las razones por las que escribí el libro”.

Sobre atribuirse el crédito del éxito profesional de su hermana, Eric escribe: “Eso no solo es desafortunado, sino que también es falso. Y espero que Julia acepte esta disculpa más pública. Fue una estupidez haber dicho eso. Estaba orgulloso de ella, pero fue un orgullo al revés, para mi propio beneficio”.

Recientemente entrevistado por Steve Kmetko en el podcast This is Still Here Hollywood, Eric hizo otra polémica declaración: “Quiero a mi hermana, pero no puedo hablar de ella. Ella [no] quiere hablar de eso”. En el mismo show, publicado a principios de julio, también comentó la postura de Emma “me dijo que no hablara de ella, pero me equivoqué y lo hago. No se supone que deba hablar de ninguna de las dos. Pero lo hago”.

Y lo sigue haciendo a través de sus memorias y de las declaraciones para promocionar su nuevo libro, señalando que aunque tienen una relación cordial con Julia y Emma, no son cercanos. Además, Eric menciona el impacto de sus problemas en la vida de los que lo rodean.