Justin Baldoni en el ojo del huracán: “The New York Times” demanda al actor por 150.000 dólares

Lo que parecía haber terminado para Justin Baldoni vuelve a convertirse en un dolor de cabeza. El actor, conocido por el escándalo mediático resultado de su pleito legal con la actriz Blake Lively, luego de trabajar en conjunto en la película “It Ends With Us”, enfrenta ahora una contrademanda por parte de “The New York Times”.

El diario estadounidense exige 150.000 dólares al intérprete y director por los gastos legales derivados de la demanda por difamación que él mismo presentó meses atrás y que fue desestimada en los tribunales.

Un nuevo problema legal para Baldoni

La historia comenzó cuando Baldoni llevó al “Times” a los juzgados, tras la publicación de un extenso reportaje en el que se le señalaba de orquestar una campaña contra Blake Lively, su excompañera en la película “Romper el círculo”.

En aquel texto, el medio aseguraba que el actor y su productora habían manipulado información con el fin de desprestigiarla. Baldoni respondió con una demanda por difamación, pero en junio pasado un juez la desestimó por falta de fundamento legal.

Ahora el periódico busca que Baldoni se haga responsable de los costos y honorarios generados durante ese proceso, alegando que todo el litigio fue innecesario y caería de base.

Los problemas legales de Baldoni continúan. @itendswithusmovie

El trasfondo Lively vs. Baldoni

El enfrentamiento con el diario está ligado directamente a su relación profesional con Blake Lively. El reportaje aseguraba que la actriz había sido víctima de un intento de boicot en pleno desarrollo de la película basada en la novela del mismo nombre escrita por Colleen Hoover. Tras la publicación, Lively decidió también emprender acciones legales contra Baldoni, acusándolo de daños emocionales.

Este conflicto ha colocado al actor en el centro de múltiples frentes judiciales y mediáticos donde se han mezclado su trabajo, su reputación y hasta su vida privada.

Un caso que sigue creciendo

Esto no es ni de cerca el final de toda esta situación, pues Baldoni aún tiene pendiente un juicio. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el también director está buscando que Taylor Swift declare como testigo en el proceso. Sin embargo, hace unos meses, los abogados de la cantante dieron a conocer que ella lo haría solamente en el plazo establecido dentro del mes de octubre y si los tribunales la forzaran a declarar.

Sumado a todo esto, Baldoni también recibió recientes acusaciones por otra actriz del proyecto, Isabela Ferrer, quien lo acusó por acoso en el proceso, “obligándola” a declarar.

Lo que comenzó como un intento de limpiar su nombre podría convertirse en una de las batallas más costosas y mediáticas a las que Justin Baldoni se tenga que enfrentar. Por lo pronto, el juicio entre él y Lively aguarda en el horizonte.