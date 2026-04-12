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Justin Bieber en Coachella: 5 datos curiosos que no viste en redes sociales

Si viste clips de Justin Bieber en Coachella, seguro pensaste que ya lo habías visto todo… pero no.

Abril 12, 2026 • 
Karen Luna
2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 2

Justin Bieber en Coachella: 5 datos curiosos que no viste en redes sociales

Getty Images

El regreso de Justin Bieber a Coachella 2026 fue uno de esos momentos que todo el mundo esperaba… pero que terminó siendo mucho más interesante de lo que vimos en Instagram. Porque sí, hubo looks, clips virales y fans emocionados, pero también detalles inesperados que no todos notaron. Aquí te cuento los más curiosos.

1. Fue su gran regreso tras años sin giras

Aunque en redes parecía “otro show más”, la realidad es que este fue su primer gran escenario en más de cuatro años. Bieber no se presentaba así desde que canceló su gira en 2022 por temas de salud, lo que hizo de este momento algo mucho más importante de lo que parecía.

2. Cantó… acompañado de su propio YouTube

Sí, esto pasó de verdad. En una parte del show, Bieber se sentó con una laptop y cantó sobre sus propios videos antiguos, como una especie de karaoke personal. Un momento extraño, nostálgico y totalmente fuera de lo típico en un headliner.

3. Apostó por un show minimalista (y eso dividió opiniones)

Mientras otros artistas llevan escenarios gigantes, coreografías y efectos, Bieber hizo lo contrario:
un espectáculo mucho más íntimo, con poca producción y enfoque en la voz.

A algunos fans les encantó por lo emocional… otros lo sintieron “demasiado simple” para un evento tan grande.

4. Mezcló su pasado con su presente (literalmente)

Uno de los momentos más especiales fue cuando conectó con su historia: desde sus inicios en YouTube hasta su etapa actual. Incluso incluyó referencias a canciones antiguas como “Baby”, creando una narrativa muy personal sobre su evolución.

5. Hubo rumores (falsos) de reemplazo en pleno festival

Mientras todo ocurría, en redes comenzaron a circular rumores de que Bieber podría no presentarse y que habría un “plan B” con otra artista.
Spoiler: todo era falso, pero el nivel de expectativa y tensión alrededor de su show fue real.

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Más que un show perfecto, lo que vimos fue algo diferente, hablamos de un Justin Bieber más vulnerable, más introspectivo y menos espectacular en lo visual. Porque mientras internet se quedó con los clips más virales, lo que pasó en el escenario fue una declaración de que ya no se trata solo de hits… sino de contar quién es ahora.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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