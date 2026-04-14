Katy Perry rompe el silencio y aclara su posición frente a Ruby Rose

La conversación en torno a Katy Perry y Ruby Rose ha escalado en los últimos días, luego de que la actriz australiana hiciera públicas una serie de acusaciones relacionadas con un presunto incidente ocurrido hace casi dos décadas en un club nocturno de Melbourne.

Según lo compartido por Ruby Rose en redes sociales, la experiencia habría sido incómoda y cruzó límites personales, lo que rápidamente generó una ola de reacciones en medios y plataformas digitales. El tema, por su naturaleza, no tardó en abrir debate.

La respuesta de Katy Perry ante las acusaciones

Ante la viralización de estas declaraciones, el equipo de Katy Perry reaccionó de forma inmediata y contundente. A través de un comunicado, su representante negó categóricamente lo señalado por Ruby Rose.

“La acusaciones que están circulando en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables”, decía el comunicado.

La respuesta fue clara: rechazar completamente las acusaciones y marcar una postura firme frente a lo que consideran información falsa. Hasta el momento, esta ha sido la principal vía de reacción por parte del entorno de la cantante.

El contexto: una historia del pasado que resurge

De acuerdo con lo que ha trascendido en medios internacionales, el presunto incidente habría ocurrido hace cerca de 20 años, cuando ambas coincidieron en Australia. Ruby Rose decidió hablar ahora sobre la experiencia, lo que reactivó una historia que no había sido parte del debate público en ese momento.

En medio de la conversación que se ha encendido en redes y medios internacionales, Katy Perry finalmente habló sobre las declaraciones de Ruby Rose. Getty Images

Es importante señalar que, hasta ahora, no existe un proceso legal confirmado, por lo que el caso se mantiene en el terreno de declaraciones públicas.

Un tema delicado que divide opiniones

Como suele suceder en este tipo de situaciones, la conversación ha generado opiniones encontradas. Mientras algunas voces destacan la importancia de compartir experiencias personales, otras subrayan la necesidad de contar con pruebas y contexto antes de emitir juicios.

En redes sociales, el tema sigue creciendo, impulsado tanto por seguidores de ambas figuras como por el interés mediático que despiertan.

Por ahora, la postura de Katy Perry (a través de su equipo) es clara: niega rotundamente las acusaciones. Mientras tanto, Ruby Rose mantiene su versión, en una situación que sigue desarrollándose en el espacio público.