¿Katy Perry se quiere casar con Justin Trudeau? Esto dice su lenguaje corporal en su última cita

Durante el fin de semana, Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos en una cita nocturna en París, coincidiendo con el cumpleaños número 41 de la cantante. La pareja caminó de la mano saliendo del cabaret “Crazy Horse” en París, un gesto que, aunque sencillo, multiplica los rumores sobre su relación.

La acción ha despertado la curiosidad de muchos, quienes se preguntan si se trata de una relación casual o de un vínculo más profundo, quizás un futuro compromiso.

Katy Perry y Justin Trudeau son vistos tomados de la mano

Desde que la pareja fue vista en una cita romántica el pasado mes de julio, los medios internacionales han estado al pendiente de cada paso, desde cenas en Montreal hasta un paseo en yate; sin embargo, esta sería su primera aparición pública oficial.

Y es que ambos salieron del club tomados de la mano, ¡sin ocultarse!, un detalle que no pasó desapercibido, pues estaría sugiriendo que entre la pareja existe una comodidad y confianza tal que ya no tiene intención de ocultar su romance. Para algunos, otro momento que dijo mucho en el lenguaje corporal de la pareja fue cuando Trudeau colocó su mano en la parte baja de la espalda de la cantante mientras la conducía hacia un coche; este gesto a menudo se interpreta como protector o de cariño, elevando aún más las especulaciones sobre la confirmación de su relación.

París, la ciudad del amor y otros detalles ocultos

Para muchos, la locación también jugó un papel importante; París, conocida como la ciudad del amor, añadió ese matiz romántico al encuentro, el cual para muchas personas fue el combo perfecto de una cita romántica: velada nocturna, salida de cumpleaños, cabaret y la disposición pública de ambos. Por supuesto que todo indica que la pareja está preparada para confirmar que están juntos.

Los atuendos fueron otro factor importante a considerar en esta cita; Katy iba vestida con un vestido rojo llamativo, mientras que Trudeau apostó por un atuendo más sobrio en color negro, un contraste en el que algunos vieron la intención de él de dejar que su pareja sea quien brille en la velada. Además, ambos caminaron con una postura firme, sin nervios aparentes (incluso cuando un fanático se acercó a darle unas rosas a la cantante), reforzando la creencia de que esta salida fue intencional, despertando las teorías y conclusiones de que con esta cita, la cantante y el ex primer ministro querían dejar claro que están listos para que la relación “sea vista”.

¿Katy está lista para un nuevo compromiso?

Aunque no se ha reportado anuncio alguno de compromiso o matrimonio (ni de forma “oficial” la relación), hay quienes han aventurado que el lenguaje corporal de ambos, caminar al mismo paso o el contacto físico constante, pueden ser indicativos de una relación que se proyecta hacia algo más serio.

Recordemos que la historia de amor entre ambos nació con los rumores de que ambos salían luego de ser vistos cenando en un lujoso restaurante en Montreal el pasado mes de julio. La especulación se avivó el pasado octubre, cuando los paparazzi captaron a la pareja disfrutando de unos días de descanso en un yate en California, para unos días después, Perry bromear sobre estar en una relación actual luego de que un fan le propusiera matrimonio.

Aunque aún no hay pruebas formales de que Katy Perry se quiera casar con Justin Trudeau, su lenguaje corporal luego de su cita en París sugiere que su etapa de noviazgo va en serio. ¿Estarán por dar el siguiente paso?