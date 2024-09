Kevin Costner: cuántos hijos tiene y a qué se dedican

Kevin Costner es uno de los actores más queridos y reconocidos de Hollywood, por lo que muchas personas suelen preguntarse cuántos hijos tiene y a qué se dedican. Es así como en esta ocasión te lo vamos a contar a detalle.

Kevin Costner tiene varios hijos , fruto de sus diferentes relaciones amorosas con Cindy Silva, Bridget Rooney y, finalmente, Christine Baumgartner.

Aunque es casi inevitable que el mundo los reconozca por su famoso padre, lo cierto es que algunos han decidido mantenerse lejos del foco público, otros son estrellas de la pantalla y algunos todavía están estudiando.

¿Cuántos hijos tiene Kevin Costner en total?

El actor de Hollywood tiene 7 hijos, estos son:

Annie Costner: la mayor de los hijos de Kevin Costner. Según IMDB, nació el 15 de abril de 1984 en el Condado de Los Ángeles, California. Es productora y actriz, conocida por el Mensajero del futuro, Bailando con lobosy The Discarded: A Tale of Two Rios. Está casada con Dr. Danny Cox desde el 16 de julio de 2016.

Lily Costner: nació el 4 de agosto de 1986, también es actriz y productora y, de acuerdo con el medio citado, es reconocida por el Mensajero del futuro, Los reyes del crimen y Lo mejor para ella.

Kevin Costner tiene 7 hijos Getty Images

Joe Costner: nació en enero de 1988. También participó en varias películas de Hollywood, pero actualmente trabaja como ingeniero de audio y mezclador de sonido.

Liam Costner: es el hijo que Kevin tuvo con la periodista Bridget Rooney. Nació en noviembre de 1996, pero el actor no lo reconoció como su hijo hasta tiempo después. Se sabe que su relación con Kevin no es tan buena y se ven de vez en cuando.

Cayden Watt Costner: el primer hijo de Kevin Costner con Christine Baumgartner nació en 2007. Recientemente se le vio a su padre en la red carpet del Festival de Venecia.

Kevin Costner y su hijo Cayden Wyatt Costner Getty Images

Hayes Logan Costner: nació en 2009. A su corta edad ha demostrado su interés por la actuación, participó junto a Kevin Costner en Horizon: An American Saga - Capítulo 1.

Grace Avery Costner: la menor de los hijos de Kevin Costner nació en 2009.y también fes ruto de su relación con Christine Baumgartner. Tiene interés por el baile.