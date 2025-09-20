La foto familiar de Bruce Willis que pocos habían visto y su hija publicó después de su internamiento

Hace unos días, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, confirmaba que el actor había sido trasladado a una casa de cuidados especiales para garantizar su bienestar y cuidado médico continuo, con la intención de brindarle la mejor atención en esta etapa complicada.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada actualización de la salud del intérprete de “Duro de matar”.

En medio de este panorama, su hija Scout LaRue Willis sorprendió en redes sociales al compartir un carrusel de fotos personales, entre las que destacó una imagen muy especial de ella junto a su padre.

La actualización del estado de salud de Bruce

Hace tan solo unos días, Emma Heming concedió una entrevista en la que reveló que Bruce ya no vivía en su hogar junto a ella y sus dos hijas menores, Mabel de 13 años y Evelyn de 11. Desde ese momento, ni Emma ni ninguna de sus hijas habían actualizado a los fans de Willis sobre su estado de salud hasta ahora.

La publicación de Scout, donde comparte momentos personales, también muestra un momento íntimo y familiar. El carrusel titulado “Noticias tardías de un verano de maravilla” es un repaso por lo que probablemente fueron los momentos más icónicos de esta temporada para la joven, dentro de los cuales podemos ver una foto de su papá.

Una foto emotiva pero preocupante

Ocupando el slide número 15 de un carrusel de 20 fotografías, resalta la de un trío alegre y amoroso. Scout, vestida con un atuendo deportivo rosa, abraza con mucha felicidad y una sonrisa a su padre, mientras que su hermana Tallulah hace lo mismo al otro extremo del actor. Los tres sonríen, pero solo ellas observan la cámara.

Bruce Willis con sus hijas Scout y Tallulah. Instagram @scoutlaruewillis

Bruce, de 70 años, se nota feliz, pero notablemente cansado

Esta fotografía pronto llegó a redes sociales, donde más de uno expresó preocupación al ver a un Bruce diferente y ya no al hombre que protagonizaba sus películas de acción favoritas.

El apoyo de los fans

Sin embargo, no toda reacción fue de nostalgia y tristeza; muchos se alegraron de ver al actor con una sonrisa en su rostro, disfrutando de la compañía de sus hijas y reconociendo lo bella que era la familia que lo rodeaba. Y es que recordemos que la relación que mantienen Demi Moore y sus hijas con Emma Heming y sus pequeñas es un vínculo muy fuerte que, como familia, han sabido ser el soporte emocional para Bruce.

La imagen compartida por Scout Willis se convirtió en una actualización para los fans sobre el estado de salud del actor, pero también en un mensaje sobre lo importante que es la familia en situaciones de dificultad. Así, Scout nos regaló una muestra de la unión y el amor que rodea a Bruce Willis, conmoviendo a más de una alrededor del mundo.