La historia de amor de Aaron Taylor-Johnson, el posible nuevo James Bond casado con una mujer 23 años mayor

Aaron Taylor-Johnson, el actor que suena como nuevo James Bond, tiene una historia de amor poco convencional con su esposa, Sam Taylor-Johnson, desde la forma en la que se conocieron hasta la diferencia de edad que hay entre ambos, ¡que es de 23 años!

En octubre del año pasado, Esquire consideraba una lista de hasta 26 candidatos para sustituir a Daniel Craig en la pantalla grande, barajeando nombres de actores consolidados como Idris Elba, Henry Cavill, Tom Holland y Lucien Laviscount (el galán del último video de Shakira).

¿Por qué es famoso Aaron Taylor-Johnson?

Aaron Taylor-Johnson es famoso por participar en Kick-Ass, Capitán América: El Soldado de Invierno, Vengadores: La era de Ultrón, Savages y Tenet. Si bien esas son sus películas más conocidas, recientemente también lo vimos en Bullet Train (junto a nuestro querido Brad Pitt) y probablemente también lo recuerdes en Animales nocturnos (del diseñador y director de cine Tom Ford).

La carrera del actor inglés comenzó cuando tenía solamente 6 años. Su debut se dio en un anuncio publicitario en 1999. Posteriormente, formó parte de diversas producciones teatrales y actualmente tiene una sólida carrera en más de 50 proyectos cinematográficos.

Como dato curioso, según IMDB, Aaron estaba considerado para el papel de Peter Parker en la cinta The Amazing Spider-Man (2012), pero, al final, Andrew Garfield fue elegido en su lugar.

Pese a las críticas y controversias por la diferencia de edad, Aaron y Sam tienen una relación estable. Instagram

¿Quién es la esposa de Aaron Taylor-Johnson?

La esposa de Aaron Taylor-Johnson es la cineasta Sam Taylor-Johnson. La pareja se conoció en el rodaje de la película Nowhere Boy, en 2009. La directora de cine eligió al actor para interpretar a John Lennon en la película biográfica del músico. Vanity Fair apunta: “La película fue un fracaso por falta de su rigor, pero el amor triunfó: se enamoraron perdidamente el uno del otro”. En ese momento, Aaron tenía poco más de 18 años y Sam 41. Y, por supuesto, su relación llamó la atención pública debido a la diferencia de edad entre ambos: 23 años, para ser exactos.

Anteriormente, Sam había estado casada con un galerista de arte Jay Jopling y había tenido dos hijas con él: Angelina y Jessie. Pero lo que ella sentía por Aaron era más fuerte, se casó con el joven en 2012 y actualmente son padres de dos pequeñas: Wila Rae y Rami.

En una entrevista de hace más de 10 años en The Guardian, el actor comentó: “ella tiene un espíritu joven. Nos complementamos, sin duda, tanto en nuestro trabajo como en el día a día. Ella me empuja y me inspira, y espero hacer lo mismo por ella”.

Un sentimiento que no ha cambiado, pues recientemente, para felicitar a San por su cumpleaños 57, Aaron comentó en Instagram: “Feliz cumpleaños, querida Sam. Eres una mujer excepcional, realmente no conozco a nadie como tú. Eres la madre más maravillosa y cariñosa y un hermoso modelo a seguir para nuestras 4 hijas. Una hermosa y amorosa esposa, eres mi amor, mi alma gemela y siempre estoy impresionado por ti”.

De confirmarse la noticia, Aaron sería el séptimo James Bond, sus predecesores son: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el mencionado Daniel Craig. El tiempo nos lo confirmará. Lo que sí sabemos, es que su historia de amor con Sam Taylor-Johnson seguirá siendo tema de conversación.