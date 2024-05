La poderosa razón por la que John Krasinski rindió homenaje a Tina Turner en su nueva película

Fue hace un año cuando el mundo entero se puso de luto por la muerte de Tina Turner, una de las leyendas de la música rock & roll y que dejó una imborrable huella tras su partida. Por ello es que, ahora, Jhon Krasinski ha querido rendir un homenaje en su reciente película “IF”.

Con el motivo del estreno de esta cinta, el actor estadounidense ofreció una entrevista a People, en la cual contó más detalles sobre su producción así como los motivos que lo llevaron a incluir la canción Better Be Good to Me, que fue uno de los éxitos de Tina, en varias escenas del filme.

Por su parte, IF es una película que cuenta la historia de una niña de 12 años que tiene la habilidad de ver a los amigos imaginarios de otros niños. Mientras que el tema de Turner, de 1984, se puede escuchar en una escena en la que la versión más joven del personaje de Bea baila en su casa.

Además de que en otra escena, Bea se une a un grupo de amigos imaginarios para bailar junto a la actriz Ari Groover, que en ese momento interpreta a Tina Turner en la película, según lo que recoge el citado medio.

Sin embargo, el verdadero motivo de John Krasinski para incluir música de la legendaria cantante en la cinta tiene que ver con su madre Mary, ya que según el mismo actor y productor, ella era muy fan de la reina del rock & roll.

John Krasinski incluyó música de Tina Turner en su película para hacerle un guiño a su madre Mary, quien es muy fan de la cantante Instagram

“Tina Turner era una de las favoritas de mi madre, sigue siéndolo”, señala. “Mi madre tiene un gran sentido de la música, y siempre solíamos escuchar un montón de cosas diferentes, pero recuerdo vívidamente bailar en la cocina al ritmo de Tina Turner”, enfatizó. “Recuerdo que Tina Turner era algo muy importante para mí. Era una gran fan de Tina Turner, así que pensé: ‘Debería poner eso por mi madre’”, apuntó

A un año de la muerte de Tina Turner

La cantante estadounidense nacionalizada suiza falleció a los 83 años el 23 de mayo de 2023 por complicaciones de salud. Sin embargo, tras el lamentable hecho, sus hijos iniciaron una batalla legal por su herencia que, al día de hoy, todavía no termina.

Durante su carrera, Turner amasó una fortuna estimada en 250 millones de dólares, gracias a la venta de su catálogo musical a BMG en 2021 por 50 millones de dólares, así como lo obtenido a través de servicios de streaming dentro de Estados Unidos (920,000 dólares) y en el extranjero (2 millones de dólares).