La última película de Hayden Panettiere: Justin Chatwin cuenta cómo la vio y revela que “estaba muy sola”

La muerte de Hayden Panettiere dejó conmocionado a Hollywood y también puso nuevamente bajo los reflectores sus últimos trabajos. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, murió a los 36 años el 16 de agosto de 2026. Su última película fue Sleepwalker, un thriller psicológico estrenado en enero de este año.

Ahora, su coprotagonista Justin Chatwin recordó cómo fueron aquellos días de grabación y compartió una mirada especialmente personal sobre el estado emocional que percibió en Hayden.

¿Qué dijo Justin Chatwin sobre Hayden Panettiere?

En una entrevista con un reconocido medio internacional, Justin Chatwin habló sobre su experiencia trabajando nuevamente con Hayden. Los actores ya se conocían de su etapa en Heroes, pero el reencuentro ocurrió años después para Sleepwalker, película dirigida por Brandon Auman.

Chatwin aseguró que durante el rodaje podía notar que Hayden estaba atravesando dificultades y se sentía muy sola. Según su relato, la actriz era amable y profesional en el set, pero él percibía una diferencia importante respecto a la joven que había conocido durante Heroes.

Sus palabras adquieren un peso especial ahora que se conocen los detalles sobre los últimos meses de la actriz.

Sleepwalker, la última película de Hayden Panettiere

En Sleepwalker, Hayden interpretó a Sarah Pangborn, una mujer que intenta lidiar con la pérdida de su hija mientras comienza a experimentar perturbadoras visiones que mezclan la realidad con las pesadillas. Justin Chatwin formó parte del elenco junto a Beverly D’Angelo y Mischa Barton.

La historia tenía además un componente emocional particularmente fuerte para Panettiere. Antes de su muerte, la actriz había contado que filmar la película fue un proceso desafiante, pero también gratificante, debido a la intensidad de la historia y al peso emocional de su personaje.

El rodaje se realizó en apenas 15 días, y Panettiere destacó posteriormente la conexión que encontró con sus compañeros de reparto y el equipo.

Hayden Panettiere y sus últimos años

En los últimos años, Hayden habló públicamente sobre algunas de las experiencias más difíciles de su vida. En su libro This Is Me: A Reckoning, publicado en 2023, abordó temas como la adicción y distintos episodios personales que marcaron su trayectoria.

Por eso, el recuerdo de Justin Chatwin sobre la última película de Hayden Panettiere resulta especialmente conmovedor. Más allá de sus personajes y de la fama que consiguió desde muy joven, sus compañeros también recuerdan a una mujer que seguía intentando salir adelante y encontrar su lugar.

