Las 10 reglas que Justin Bieber sigue para tener una familia feliz junto a Hailey Bieber tras el nacimiento de Jack

Fue en el 20018 cuando Justin Bieber se casó con la modelo Hailey Bieber, en medio de la polémica por su reciente rompimiento con Selena Gomez, seis años después le dieron la bienvenida a su hijo Jack Blues.

Con la llegada de su bebé, el cantante y compositor ha demostrado en sus redes sociales que disfruta de su nueva faceta como padre, y trata de vivir su paternidad al máximo, motivo por el que ha transformado su estilo de vida.

¿Cuáles son las reglas de la familia de Hailey y Justin Bieber?

El pasado 14 de septiembre, un día después de su séptimo aniversario de bodas con Hailey Bieber, Justin compartió en Instagram una imagen donde se pueden ver una serie de reglas, acompañadas del título: “La familia Bieber”.

Esta lista establece el estilo de vida del cantante y la modelo junto a su pequeño Jack:

1. Valoramos el descanso como adoración.

2. Valoramos la longevidad y un ritmo de vida sostenible.

3. Valoramos la calidad y la excelencia en la producción.

4. Valoramos la innovación y el avance de la experiencia humana.

5. Valoramos la salud y el bienestar físico como un acto de responsabilidad.

6. Valoramos la sostenibilidad y la creación de productos que sirven a la humanidad.

7. Valoramos el servicio y hacer que las personas se sientan capaces de volar.

8. Valoramos la generosidad y damos amablemente nuestro tiempo, dinero y respeto a las personas en nuestro camino.

9. Valoramos la vida como un regalo y practicamos la gratitud diaria por el día que se nos ha dado.

10. Valoramos a los seres humanos y creemos en su dignidad y valor eterno”.

¿Cómo ha sido la relación de Justin y Hailey Bieber?

Desde que se casaron en el 2018, Justin y Hailey han estado en la mira del ojo público por el drama que se suscita con su inesperada boda, la pareja también ha atravesado diversos altibajos que han logrado superar.

Con la llegada de su hijo Jack, la pareja ha logrado encontrar mayor estabilidad, y en nuevo disco Swag, Justin hace homenaje a Hailey, pues en varias de sus canciones le asegura que es el amor de su vida, y la mujer que siempre elegirá.

