Hailey y Justin Bieber comparten nuevas fotos de su hijo Jack Blues y se hacen virales

Justin Bieber no pierde la oportunidad de compartir lo dulce que es su vida familiar, el cantante de 31 años compartió una serie de fotografías junto a su esposa Hailey Bieber y su pequeño de 13 meses de edad, Jack Blues.

Aunque no ha compartido el rostro de su bebé, Justin comparte bellos instantes junto a su hijo en las redes sociales, para el deleite de sus millones de fans, que han hecho virales las más recientes fotografías del pequeño, Jack.

Se viralizan fotos de Jack Blues, hijo de Hailey y Justin Bieber

El pasado 21 de septiembre, Justin, que recientemente estrenó su Swag y Swag II, compartió un carrusel de fotos junto a su pequeño Jack Blues, en la primera, se puede ver al cantante cargando a su pequeño, y en la segunda, el bebé camina junto a sus padres mientras los toma de las manos.

“¡Qué día!”: Escribió Justin junto a las fotos.

Sin embargo, estas no serían las primeras fotos que se viralizan de Jack, pues en otra publicación de Justin, comparte el momento en que su hijo realiza sus primeros pasos junto a su esposa, Hailey.

Justin Bieber se convierte en el artista mejor pagado de Coachella

Por otra parte, las fotos de Jack Blues se hacen virales en medio de la noticia sobre la participación de Justin en Cochacalla 2026, haciendo historia también como el artista mejor pagado del festival musical.

De acuerdo con Us Weekly, su esposa Hailey ha sido la responsable de que el cantante aceptara, luego de varias negativas en años pasados.

“Siente que esta es la mejor manera de compartir su nueva música con sus fans y está muy emocionado por la oportunidad”, dice la fuente. “Ahora tiene más control sobre su carrera. Ya no hay personas que tomen decisiones por él. Hailey le aseguró que este es el mejor momento y lo ha apoyado increíblemente”.

Una segunda fuente coincide: “Hailey fue definitivamente la fuerza impulsora detrás de que Justin participara en Coachella. Como alguien que creció escuchando su música, siempre le recuerda que él es Justin Bieber. Sabe de primera mano lo mucho que significa para sus fans verlo de vuelta en el escenario, así que le dijo: ‘¡Tienes que hacerlo!’”.

