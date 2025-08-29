Luna de miel mexicana: Jeff Bezos y Lauren Sánchez disfrutan de la Ciudad de México luego de su lujosa boda

A poco más de dos meses de su lujosa y exclusiva boda, Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez fueron vistos paseando por el turístico y bohemio barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México.

Una segunda luna de miel a la mexicana

Hace tan solo dos meses, la boda del fundador de Amazon con su esposa, la reportera y presentadora Lauren Sánchez, dominaba los titulares de la prensa internacional por lo lujosa y glamurosa que resultó ser. Hoy, la pareja vuelve a dominar los encabezados internacionales luego de ser vistos disfrutando de una escapada romántica por las calles del país, desatando el furor de sus fanáticos.

A pesar de que la pareja trató de mantener un perfil bajo en esta visita, pronto fueron reconocidos y en redes sociales comenzaron a viralizarse las imágenes de los dos caminando de la mano por los lugares más emblemáticos y las paradas turísticas obligadas que ofrece la Ciudad de México.

Los esposos fueron captados paseando de la mano, felices y disfrutando del entorno que los rodeaba. Con atuendos relajados (Jeff, con una playera tipo polo en color negro a juego con unos jeans, y Lauren, con un maxivestido fresco boho de encaje, escote en V halter y en color beige), caminaron por las calles de Coyoacán, eso sí, rodeados en todo momento por su equipo de seguridad.

El empresario contrajo matrimonio con la reportera estadounidense Lauren Sánchez. Getty Images

¿Qué sitios visitó Jeff Bezos con su esposa?

De acuerdo con el reporte de los medios, el martes 26 por la noche la pareja visitó el bar Handshake Speakeasy, ubicado en el corazón de la ciudad, muy cerca de Zona Rosa, en Ámbar 65, en la colonia Juárez, y que está catalogado como el número uno y reconocido por The World’s 50 Best Bars.

Otra parada que la pareja realizó durante su visita a la capital fue la famosa Casa Azul, más conocida por los capitalinos como el Museo de Frida Kahlo, y cuya visita se realizó el pasado miércoles 27 de agosto, donde se reporta que al lugar arribó primero el equipo de seguridad del empresario y posteriormente él y su esposa. De acuerdo con reportes, la pareja ingresaría al museo a las 2 de la tarde y finalizarían su recorrido diez minutos después.

Finalmente, para cerrar su recorrido del miércoles, la pareja eligió tener una cena en Ticuchi, bar fundado por el reconocido chef Enrique Olvera y que está ubicado en Polanco y al cual llegarían en punto de las 8 de la noche.

Así fue como Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que decidieron pasar unos días románticos en la ciudad, creando un contraste muy interesante para continuar con su luna de miel entre el lujo de Venecia y el color y sabor que solo México puede ofrecer.