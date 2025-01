Naomi Watts y la menopausia: el tabú del que decidió hablar en su nuevo libro

Naomi Watts, ha dado un paso adelante para abordar uno de los temas menos discutidos en la industria del entretenimiento: la menopausia. Su experiencia personal y su compromiso por visibilizar esta etapa natural en las mujeres han convertido su voz en una de las más influyentes para miles de mujeres que atraviesan esta etapa de su vida.

Naomi Watts: de la menopausia precoz al activismo

La actriz pasó por una menopausia precoz a los 36 años, un momento que marcó su vida tanto personal como profesionalmente. En un entorno como Hollywood, donde la juventud es celebrada y el envejecimiento femenino ignorado, Watts decidió hablar abiertamente de los síntomas, desafíos y aprendizajes que conlleva esta etapa.

Naomi Watts demuestra que la menopausia no es un tabú, sino una etapa para reinventarse. Getty Images

Su libro, “Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause”, es una obra que mezcla sinceridad y conocimiento, abordando temas como los sofocos, cambios emocionales, y el impacto psicológico de la menopausia, temas que afectan a millones pero que rara vez se discuten.

El papel de Billy Crudup, (actual esposo de la actriz) fue fundamental en su decisión de abrirse públicamente. Al inicio de su relación, Watts decidió ser honesta acerca de su menopausia precoz y encontró en Crudup un apoyo incondicional. Esta comprensión y empatía no solo fortalecieron su relación, sino que también inspiraron a Watts a compartir su historia con el mundo.

El impacto de la menopausia en la vida de Naomi Watts

La menopausia precoz coincidió con un momento en que la actriz intentaba formar una familia, lo que la llevó a enfrentarse a síntomas como migrañas, insomnio y cambios de humor. Sin embargo, lo que comenzó como un desafío, se transformó en una oportunidad para desafiar los estigmas que rodean este proceso.

“Durante años me sentí sola, pero aprendí que hablar abiertamente puede ser liberador”, comparte Watts en entrevistas y en su libro. Su apertura no solo le permitió conectarse con otras mujeres, sino también transformar su experiencia en una plataforma para generar conciencia.

Naomi Watts se casó hace un año Billy Crudup, y ahora celebrar su primer aniversario con un original festejo. Getty Images

Naomi Watts y su misión en Hollywood

A través de proyectos como su marca de cuidado de la piel, Stripes Beauty, y su libro, Watts busca normalizar las conversaciones sobre la menopausia y empoderar a las mujeres para que abracen esta etapa de la vida. Para la actriz, la menopausia no debe ser vista como un final, sino como el inicio de una etapa de transformación y empoderamiento.

“La menopausia es una oportunidad para redescubrirnos y redefinir nuestras prioridades”, afirma Watts. Con su ejemplo, invita a mujeres de todo el mundo a adoptar una actitud más positiva frente a esta transición.