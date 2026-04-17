Natalie Portman está embarazada: espera a su tercer bebé con Tanguy Destable

La noticia que nadie veía venir (pero que ya está emocionando a todos) es oficial: Natalie Portman está embarazada. La actriz de 44 años confirmó que espera a su tercer bebé, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable.

Natalie Portman confirma su embarazo y habla de esta nueva etapa

Fue la propia Natalie Portman quien compartió la noticia en una entrevista reciente, donde dejó ver el lado más íntimo de este momento. La actriz expresó que tanto ella como su pareja están “muy emocionados” y que vive este embarazo con una profunda gratitud, describiéndolo como “un privilegio y un milagro”.

Además, no es su primera vez como mamá. Natalie ya tiene dos hijos (Aleph y Amalia) fruto de su relación anterior con Benjamin Millepied, con quien estuvo casada más de una década.

Sin embargo, este embarazo llega en un contexto completamente distinto: una nueva relación, una etapa más madura y, según ella misma ha compartido, con una sensación de calma y conciencia mucho más profunda.

Un embarazo vivido desde la gratitud (y la experiencia)

Algo que ha llamado la atención es la forma en la que Natalie está viviendo esta etapa. Lejos de la ansiedad que muchas veces acompaña los primeros embarazos, la actriz ha revelado que ahora se siente más conectada con el proceso.

Incluso ha hablado de cómo su historia personal influye en su perspectiva: al ser hija de un especialista en fertilidad, es muy consciente de que no todas las mujeres viven este proceso con la misma facilidad, lo que la hace sentirse aún más agradecida.

También ha compartido que se mantiene activa, disfrutando de actividades como nadar, mientras equilibra su vida profesional con este momento personal.

Un nuevo capítulo junto a Tanguy Destable

Este bebé marcará el primer hijo en común entre Natalie Portman y Tanguy Destable, con quien fue relacionada por primera vez en 2025. La relación llegó después de su separación, lo que convierte este embarazo en el inicio de una etapa completamente nueva.

Actualmente, la actriz vive en París, donde ha encontrado un ritmo de vida más tranquilo, ideal para disfrutar su embarazo lejos del ruido mediático.

Natalie Portman: maternidad, evolución y nuevos comienzos

Natalie Portman no solo está esperando un bebé, también está abrazando una nueva versión de sí misma y si algo queda claro, es que este embarazo no solo suma un nuevo integrante a su familia, también marca uno de los momentos más conscientes y especiales de su vida.

