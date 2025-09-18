Suscríbete
¿Nina Dobrev ya superó a Shaun White? La celeb fue captada en Italia con Zac Efron

La actriz y el actor fueron vistos disfrutando de unas vacaciones en Europa, lo que ha levantado los rumores sobre una posible cercanía especial.

September 18, 2025 • 
Lily Carmona
¿Nina Dobrev ya superó a Shaun White La celeb fue captada en Italia con Zac Efron (1).png

Nina Dobrev fue captada con Zac Efron disfrutando de un viaje a Italia.

Getty Images

La vida sentimental de las celebridades siempre nos está dando de qué hablar, y en esta ocasión, los reflectores han decidido posarse sobre Nina Dobrev y Zac Efron. Ambos actores fueron captados en Italia compartiendo momentos divertidos durante lo que parecen ser unas vacaciones. Su salida surge luego de que la protagonista de “Diario de Vampiros” anunciara oficialmente su separación del deportista Sahun White, con quien llevaba comprometida desde octubre del año pasado y con quien había mantenido una relación desde hacía 5 años.

Por supuesto que las fotos rápidamente le dieron la vuelta al mundo despertando rumores sobre si existía más que una amistad entre ellos.

Aunque ninguna de las dos celebs ha confirmado o desmentido nada, las imágenes no han tratado de generar conversación en redes y abrir el debate sobre lo que está sucediendo.

Nina Dobrev disfrutando de Italia

En las fotografías captadas por los paparazzi, se puede apreciar a la actriz luciendo un traje de baño color negro mientras pasa una tarde increíble y divertida sobre motos acuáticas, softboard y aprovecha para también disfrutar del sol en compañía de sus amigos.

Entre risas, muestras de afecto y lo que parece ser mucha alegría, los asistentes, entre los que se encuentran Chace Crawford, Kelsey Merritt, Miles Teller, Keleigh Teller y, por supuesto, a Zac Efron y Nina Dobrev, disfrutan del mar y el sol italiano a bordo de un yate.

Nina Dobrev Zac Efron
Lily Carmona
