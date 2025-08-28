Suscríbete
¡No es el de Taylor Swift! Los 5 anillos de compromiso más costosos y lujosos de la historia

Un estudio ha revelado el ranking de los anillos de compromiso más costosos del mundo, y el de Taylor Swift no es uno de ellos, ¿qué celebridad tiene el más valioso?

August 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Anillos de compromiso más caros del mundo

Anillos de compromiso más caros del mundo

Instagram/Getty Images

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha causado un gran revuelo en las redes sociales, y al mismo tiempo ha generado gran curiosidad por los anillos de compromiso más costosos del mundo, un privilegio que sólo pueden ostentar miembros de la realeza y algunas celebridades.

Para sorpresa de muchos, el anillo de Taylor no se encuentra entre los más caros, pues aunque es una hermosa pieza vintage diseñada por Kelce en conjunto con Kindred Lubeck, confeccionado en oro y diamantes, y con un valor que puede oscilar entre los 250 mil dólares y hasta los 5 millones dólares, no se compara con otros anillos de impresionante valor.

¿Cuáles son los anillos de compromiso más caros del mundo y a quién pertenecen?

A lo largo de la historia, celebridades y miembros de la realeza han recibido anillos tan espectaculares que se han convertido en referentes, y de acuerdo con un estudio de Dinero.mx, estos son los cinco anillos de compromiso más costosos y lujosos.

Anillo de compromiso de Mariah Carey

En 2016, James Parker entregó a la cantante el anillo de compromiso más costoso de la historia, el diamante de 35 quilates engastado en platino y diseñado por Wilfredo Rosado, costó 10 millones de dólares. La boda se canceló, pero Mariah se quedó con el anillo y algunos años después, pudo venderlo.

Anillos de compromiso más caros del mundo

Anillos de compromiso más caros del mundo

Jason LaVeris/Getty Images

Anillo de compromiso de Beyoncé

El segundo lugar lo ocupa el anillo que JayZ le entregó a Beyoncé, que constaba de una esmeralda de 24 quilates que le cortó 5 millones de dólares, pero que hoy se cotiza por 9 millones de dólares.

Anillos de compromiso más caros del mundo

Anillos de compromiso más caros del mundo

Clive Brunskill/Getty Images

Anillo de compromiso de Kim Kardashian

La estrella de reality ocupa el tercer lugar con el anillo que le entregó Kanye West, con un diamante de 20 quilates, diseñado por Lorraine Schwartz y valorado en 8 millones de dólares.

Anillos de compromiso más caros del mundo

Anillos de compromiso más caros del mundo

Jason LaVeris/FilmMagic

Anillo de compromiso de Jennifer Lopez

El cuarto lugar se lo lleva el anillo con el que Ben Affleck le pidió matrimonio a Jennifer Lopez, elaborado con un raro diamante de color verde de 8.5 quilates que tiene un valor de más de 5 millones de dólares.

Anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

El impresionante anillo ovalado que Christiano Ronaldo entregó a su novia Georgina, es de aproximadamente 37 quilates y se estima que tiene un valor de 5 millones de dólares.

Otras celebridades que pueden presumir de anillos de compromiso costosos, son Paris Hilton, Vanessa Bryant, Serena Williams o Anna Kournikova.

Sin embargo, el estudio no solo busca dar cifras, sino también destacar las tendencias de las joyas, así como el significado personal que aporta cada piedra a su propietaria, y de cómo los hombres que los entregan, buscan ser recordados a través de un símbolo tangible como son las joyas.

anillo de compromiso Taylos Swift
Melisa Velázquez
