“No me rendiré”, dice Céline Dion en el tráiler de su nuevo documental al borde del llanto y nos hace llorar.

“Si no puedo correr, camino; sino puedo caminar, me arrastro, pero no me rindo, no pienso rendirme. No lo haré”, afirma Céline Dion al borde del llanto, en el tráiler de su nuevo documental: I Am Celine Dion. La cantante canadiense que ha dedicado 44 de sus 56 años exclusivamente al canto. Y más allá de su espectacular legado musical, ahora es un ejemplo vivo de lucha.

“Cuando tu voz te trae alegría, das lo mejor de ti”, reconoce la cantante en el video promocional de su nuevo documental, y hace una desgarradora confesión: “Necesito mi instrumento”. Se trata de un invaluable testimonio de una artista que ha roto fronteras y récords de ventas, que ha sido multipremiada y ha hecho una fortuna con su voz.

Céline Dion lucha contra una enfermedad que ha alterado su vida y su más grande pasión: cantar. Amazon MGM Studios

Y con todo ese éxito, ahora se enfrenta a un reto de vida: “Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro”, comenta con seriedad en el tráiler, donde aparece con el pelo recogido en una coleta baja y la cara lavada, mientras se intercalan imágenes de su álbum personal.

Conocida por su poderosa voz y sus emotivas interpretaciones, la reconocida cantante canadiense había hecho una pausa en su carrera musical para cuidar de su esposo René Angélil, quien falleció en 2016. Tras superar el periodo de luto, la artista estaba regresando a los escenarios... pero una rara enfermedad neurológica interrumpió sus planes.

Mi voz guía mi vida Céline Dion

¿Por qué Céline Dion está alejada de los escenarios?

Céline tuvo que hacer una pausa y dejar los escenarios porque fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS), una enfermedad que afecta a una persona en cada millón. Esta condición le provoca rigidez muscular, lo que le impide presentarse en vivo.

El último concierto de Céline Dion ocurrió en marzo de 2020, en Newark, Estados Unidos. Poco antes de que la pandemia de COVID-19 paralizara las actividades públicas. Tiempo después, Dion anunció que no podía retomar su gira por una “dolencia muscular” hasta que, finalmente, reveló públicamente su diagnóstico en diciembre de 2022.

Los conciertos no son difíciles, lo difícil es cancelar un show. Céline Dion

Ahora, ¿dónde podremos ver a Céline Dion?

Lamentablemente, actualmente, Céline Dion está retirada de los escenarios, pero la podremos ver en el documental I Am: Celine Dion, que se estrenará en la plataforma de streaming de Prime Video, el próximo 25 de junio.

Ayer se presentó un adelanto del nuevo documental sobre la vida de Céline Dion, en él, la cantante comenta: “Antes no estaba preparada para decir nada, pero estoy lista ahora”.

Veo mi vida y adoro cada parte de ella. Céline Dion

Si bien los admiradores de la cantante lamentan no poder ver cómo se adueña del escenario, el sentimiento es recíproco, pues Dion afirma: “extraño mucho a la gente. Los extraño”. Por último, la cantante comparte un mensaje de esperanza y lucha: “Estoy trabajando duro todos los días, pero tengo que admitir que esta lucha me está costando”. Ella lo dice al borde de las lágrimas, nosotras la escuchamos y ya estamos llorando.