Céline Dion rompe el silencio sobre su rara enfermedad y revela cómo es vivir con el síndrome de la persona rígida

Luego de que hace casi un año Céline Dion cancelara su gira debido al síndrome de la persona rígida que padece, ahora la artista ha decidido romper el silencio y hablar sobre cómo es vivir con esta rara enfermedad neurológica que afecta a sus músculos y a su voz.

En entrevista para la versión francesa de una famosa revista, la cantante de 56 años abrió su corazón y se sinceró sobre el duro momento por el que atraviesa su salud desde que le fue detectada dicho padecimiento, así como el estricto tratamiento que sigue para hacerle frente a esta enfermedad.

Céline Dion, en espera de un “milagro” que la ayude a curarse

Durante la emotiva charla que ofreció, la canadiense dijo que espera un “milagro” que la pueda curar, aunque pese a ello ha aprendido a lidiar con esta situación. “Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla gracias a la investigación científica, pero tengo que aprender a vivir con ella. Esa soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida”, recalcó.

Céline Dion confía en que la ciencia pueda ayudar a encontrar una cura para su enfermedad Getty Images

Respecto a su condición médica, Dion expresó también cómo es el tratamiento físico que sigue para hacer frente a su padecimiento. “Cinco días a la semana hago terapia atlética, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz”, señaló.

Por otra parte, la artista reconoció que con este síndrome “vivir al día es muy duro moralmente"; sin embargo, sabe que en su caso cuenta con los recursos necesarios para tratar su enfermedad, lo que le brinda la fuerza para poder seguir adelante.

“Puede que las personas que sufren RPD no tengan la suerte o los medios de contar con buenos médicos y buenos tratamientos. Yo tengo esos medios, tengo ese don. Y, lo que es más, tengo esa fuerza dentro de mí. Sé que nada va a detenerme”, enfatizó.

El síndrome de la persona rígida que padece Céline Dion afecta a sus músculos y a su voz Getty Images

Si bien se ha mostrado optimista mientras enfrenta este proceso, para Céline no ha sido nada fácil ya que en un principio llegó a cuestionarse si lo que le pasaba a su salud habría sido provocado por ella misma.

Sin embargo, también dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para poder mejorar. “He elegido trabajar con todo mi cuerpo y toda mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible”, apuntó.

Pero mientras sigue buscando recuperarse, la intérprete de My Heart Will Go On prepara un nuevo documental llamado ‘I Am: Céline Dion’, en el que abordará su carrera y su enfermedad. El proyecto está dirigido por la famosa directora Irene Taylor y será estrenado para el verano en la plataforma de Prime Video.