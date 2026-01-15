Pamela Anderson se sincera sobre su relación con Liam Neeson y revela detalles inéditos de su ruptura

A pesar de que su relación se mantuvo en el terreno de lo privado y ambos actores siempre han sido sumamente discretos respecto a temas de sus vidas personales, Pamela Anderson decidió romper el silencio para acabar de una vez por todas con los rumores y acusaciones de que su relación con Liam Neeson fue solamente un truco publicitario.

Durante una reciente entrevista con Andy Cohen, la actriz dejó claro que lo que vivió con el irlandés fue completamente real, que fue breve pero profundamente significativo.

¿Qué dijo Pamela Anderson sobre su relación con Liam Neeson?

Durante su participación en Andy Cohen Live, Anderson fue contundente al negar que su romance con Neeson haya pertenecido a una estrategia de marketing o publicidad para la promoción de la película “The Naked Gun”.

“La vibra era real”, afirmó la actriz, coincidiendo con el conductor que afirmó que le molestaba cuando le cuestionaban si sabía “la verdad” sobre el romance. Pamela explicó que ni ella ni Liam serían capaces de prestarse a esos “juegos”, especialmente cuando se trata de utilizar algo tan delicado de la vida privada.

Pamela Anderson y Liam Neeson tuvieron un romance breve al finalizar el rodaje de la película “The Naked Gun” Getty Images

¿Cuánto tiempo duró la relación de Pamela y Liam?

Pamela reveló detalles nunca antes mencionados sobre su relación con el actor, compartiendo que disfrutaron de una “semana íntima” en la casa de Liam, ubicada en Nueva York.

La actriz también compartió que, a pesar de que cada uno contaba con un espacio propio, el ambiente que se vivía siempre fue cálido, cómodo y cercano, revelando que su vínculo llegó a ser presenciado por asistentes y familiares.

Anderson reveló que vivieron momentos cotidianos y cenas románticas, pero que un momento que la marcó y recuerda con cariño fue cuando Liam la presentó en un restaurante francés como “la futura señora Neeson”.

“Casi como una película de Nancy Meyers”, describió la actriz su conexión y tiempo juntos.

De un breve romance a una sólida amistad

A pesar de haber vivido una conexión real, la historia pronto llegó a su fin. “Sabes, uno se enamora en las historias de amor, en las películas. Simplemente lo hace. Y él es un tipo increíble. Pero ya sabes, se necesitan dos para bailar un tango”, reconoció la actriz; sin embargo, lejos de disputas o una ruptura dolorosa, Pamela afirmó que su conexión evolucionó hasta una amistad muy fraterna y especial.

“Es un hombre maravilloso, apoya mucho mi carrera. Siento que es una relación sana. Es una amistad cariñosa, lo cual es realmente bonito. Lo admiro mucho”, declaró.

Aunque la historia de amor entre Pamela Anderson y Liam Neeson fue breve, generó muchos fanáticos alrededor del mundo, pues demostraron qué tan lindo puede llegar a ser un vínculo; incluso si este no está destinado a mantenerse en una relación de pareja, permanecerá siempre. Hoy los actores cuentan con una amistad entrañable y con ella, afirmando que lo que existió entre ambos fue sumamente real.