Suscríbete
Entretenimiento

Pamela Anderson se sincera sobre su relación con Liam Neeson y revela detalles inéditos de su ruptura

La actriz abre su corazón al compartir detalles nunca antes revelados sobre su relación con Neeson y revela el motivo real de la ruptura.

Enero 15, 2026 • 
Lily Carmona
Romance de Pamela Anderson y Liam Neeson podría ser falso

Pamela Anderson aclara que su romance con Liam Neeson nunca fue falso.

Getty Images

A pesar de que su relación se mantuvo en el terreno de lo privado y ambos actores siempre han sido sumamente discretos respecto a temas de sus vidas personales, Pamela Anderson decidió romper el silencio para acabar de una vez por todas con los rumores y acusaciones de que su relación con Liam Neeson fue solamente un truco publicitario.
Durante una reciente entrevista con Andy Cohen, la actriz dejó claro que lo que vivió con el irlandés fue completamente real, que fue breve pero profundamente significativo.

¿Qué dijo Pamela Anderson sobre su relación con Liam Neeson?

Durante su participación en Andy Cohen Live, Anderson fue contundente al negar que su romance con Neeson haya pertenecido a una estrategia de marketing o publicidad para la promoción de la película “The Naked Gun”.
“La vibra era real”, afirmó la actriz, coincidiendo con el conductor que afirmó que le molestaba cuando le cuestionaban si sabía “la verdad” sobre el romance. Pamela explicó que ni ella ni Liam serían capaces de prestarse a esos “juegos”, especialmente cuando se trata de utilizar algo tan delicado de la vida privada.

Pamela Anderson revela el tierno gesto de Liam Neeson que la enamoró de él.png

Pamela Anderson y Liam Neeson tuvieron un romance breve al finalizar el rodaje de la película “The Naked Gun”

Getty Images

¿Cuánto tiempo duró la relación de Pamela y Liam?

Pamela reveló detalles nunca antes mencionados sobre su relación con el actor, compartiendo que disfrutaron de una “semana íntima” en la casa de Liam, ubicada en Nueva York.
La actriz también compartió que, a pesar de que cada uno contaba con un espacio propio, el ambiente que se vivía siempre fue cálido, cómodo y cercano, revelando que su vínculo llegó a ser presenciado por asistentes y familiares.

Anderson reveló que vivieron momentos cotidianos y cenas románticas, pero que un momento que la marcó y recuerda con cariño fue cuando Liam la presentó en un restaurante francés como “la futura señora Neeson”.
“Casi como una película de Nancy Meyers”, describió la actriz su conexión y tiempo juntos.

De un breve romance a una sólida amistad

A pesar de haber vivido una conexión real, la historia pronto llegó a su fin. “Sabes, uno se enamora en las historias de amor, en las películas. Simplemente lo hace. Y él es un tipo increíble. Pero ya sabes, se necesitan dos para bailar un tango”, reconoció la actriz; sin embargo, lejos de disputas o una ruptura dolorosa, Pamela afirmó que su conexión evolucionó hasta una amistad muy fraterna y especial.
“Es un hombre maravilloso, apoya mucho mi carrera. Siento que es una relación sana. Es una amistad cariñosa, lo cual es realmente bonito. Lo admiro mucho”, declaró.

Aunque la historia de amor entre Pamela Anderson y Liam Neeson fue breve, generó muchos fanáticos alrededor del mundo, pues demostraron qué tan lindo puede llegar a ser un vínculo; incluso si este no está destinado a mantenerse en una relación de pareja, permanecerá siempre. Hoy los actores cuentan con una amistad entrañable y con ella, afirmando que lo que existió entre ambos fue sumamente real.

¡No te pierdas!
como agua para chocolate entrevista.jpg
Entretenimiento
¡En exclusiva! Salma Hayek nos cuenta detalles detrás de la nueva serie Como agua para chocolate
Diciembre 03, 2024
 · 
Gabriela Santillán
Apple Martin y Chris Martin.jpg
Moda
El impecable look de Apple Martin, hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, para el Baile de Debutantes 2024
Diciembre 02, 2024
 · 
Pamela Rodríguez

Pamela Anderson Liam Neeson
Lily Carmona
Relacionado
Kate Middleton ha comenzado a practicar la meditación
Realeza
Kate Middleton deslumbra con el traje rojo ejecutivo más elegante durante su primer evento en solitario del 2026
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle lleva las uñas cortas que son estarán de moda todo el 2026 por su efecto sofisticado
Enero 15, 2026
 · 
Karen Luna
Los signos del zodiaco más afectados por la Luna nueva del 18 de enero
Horóscopos
Los 6 signos del zodiaco que cambiarán su destino con la Luna nueva del 18 de enero
Enero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que embellecen los labios y afinan el rostro para lucir más joven y radiante
Belleza
Los 6 cortes de pelo que potencian tus labios y afinan la expresión del rostro
Enero 15, 2026