Penélope Cruz y Rosalía desatan la ovación del estadio durante el España vs. Austria en el Mundial 2026

La clasificación de España a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que un contundente triunfo sobre Austria. En un SoFi Stadium de Los Ángeles repleto de aficionados, la Selección dirigida por Luis de la Fuente firmó una de sus mejores actuaciones del torneo al imponerse 3-0, pero hubo un instante fuera del terreno de juego que también se robó los reflectores: la aparición de Penélope Cruz y Rosalía en las pantallas gigantes del estadio.

Cuando las cámaras enfocaron a ambas artistas, el público respondió con una sonora ovación, convirtiendo ese momento en uno de los más comentados de la noche. En redes sociales, los videos de la reacción de los aficionados comenzaron a circular casi de inmediato, confirmando que el Mundial también es un escaparate para las grandes figuras de la cultura y el entretenimiento.

España recuperó su mejor versión ante Austria

Antes del protagonismo de las celebridades, el partido dejó motivos de sobra para celebrar entre la afición española. La Roja dominó de principio a fin y derrotó 3-0 a Austria gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, resultado que le permitió avanzar con autoridad a los octavos de final.

El equipo mostró una versión mucho más sólida que en la fase de grupos, con una presión alta, control del balón y una defensa que volvió a mantener su portería imbatida. Incluso, un tanto de Marc Cucurella fue anulado en la primera mitad antes de que Oyarzabal abriera el marcador, reflejando el dominio español desde los primeros minutos.

La victoria de España ante Austria en el Mundial 2026 estuvo llena de momentos memorables junto a Penélope Cruz y Rosalía. SS/ Instagram de Penélope Cruz

Penélope Cruz y Rosalía, entre las grandes invitadas de la noche

En medio del ambiente festivo, las cámaras del estadio recorrieron las gradas para mostrar a algunas de las personalidades que asistieron al encuentro. Entre ellas estaban Penélope Cruz, Javier Bardem y Rosalía, cuya presencia despertó una inmediata reacción del público.

La actriz apareció luciendo la camiseta de la Selección Española, mientras que Rosalía siguió el partido desde la grada junto a Cruz. La retransmisión también mostró a otras figuras del deporte y el espectáculo, como Alexia Putellas, David Villa, Carles Puyol, Fernando Hierro, Míchel Salgado e incluso el actor Timothée Chalamet, reflejando el atractivo internacional que está teniendo esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 también se vive desde las tribunas

Los grandes torneos no solo se recuerdan por los goles. También dejan imágenes que conectan el deporte con la cultura popular, y eso fue exactamente lo que ocurrió en Los Ángeles.

Mientras España celebraba un triunfo que la devuelve a la conversación entre las selecciones candidatas al título, la ovación dedicada a Penélope Cruz y Rosalía recordó que el Mundial 2026 reúne mucho más que fútbol. Entre jugadas, goles y celebridades, la noche terminó ofreciendo una postal que rápidamente dio la vuelta al mundo y que confirmó el enorme cariño que el público siente por dos de las españolas más reconocidas a nivel internacional.