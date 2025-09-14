Suscríbete
Entretenimiento

Premios Emmys 2025: De Lucky Starzzz a Ryan Ken, los looks más extravagantes

La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 fue un verdadero espectáculo. Entre brillos, capas dramáticas y propuestas futuristas, las celebs nos demostraron que lo extravagante es la nueva forma de brillar.

September 14, 2025 • 
Karen Luna
Lisa en los Emmys.png

Premios Emmys 2025: De Lucky Starzzz a Ryan Ken, los looks más extravagantes

Getty Images

La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 volvió a demostrar que este evento no solo celebra lo mejor de la televisión, sino que también es un auténtico escaparate de moda. Entre brillos, transparencias y siluetas fuera de lo común, algunas celebridades arriesgaron al máximo y lograron convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Lucky Starzzz

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Emmys awards 2025: Lucky Starzzz

Getty Images

Shannon Murphy

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Emmys awards 2025: Shannon Murphy

Getty Images

Ryan Ken

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Emmys awards 2025:Ryan Ken

Getty Images

Bronwyn Newport

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Emmys awards 2025: Bronwyn Newport

Getty Images

Lisa

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Emmys awards 2025: Lisa

Getty Images

¿Moda o performance?

Los críticos de moda coinciden en que la alfombra roja de este año se sintió más cercana a un performance artístico que a una pasarela de gala y es que los Premios Emmys 2025 se han convertido en un escenario donde la moda busca provocar, dialogar, además de generar tendencias virales que trascienden.

emmy premios emmy Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
look sarah jessica parker
Belleza
¿Cuál es el tinte rubio relajado, el color que favorece a las mujeres de 50 y es de fácil mantenimiento?
September 14, 2025
 · 
Lily Carmona
Diseños de uñas francesas
Belleza
Uñas francesas: diseños y colores que se llevarán durante el otoño-invierno 2025
September 14, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2025-09-14 a la(s) 1.26.46 p.m..png
Entretenimiento
¿Quién es Fátima Bosch? 5 cosas que nadie te ha contado de Miss Universo México
September 14, 2025
 · 
Karen Luna
El príncipe Harry hace donación a la juventud británica
Realeza
La millonaria donación que hizo el príncipe Harry para apoyar la juventud británica: “creo en lo que hacen”
September 14, 2025
 · 
Melisa Velázquez