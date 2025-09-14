Premios Emmys 2025: De Lucky Starzzz a Ryan Ken, los looks más extravagantes

La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 volvió a demostrar que este evento no solo celebra lo mejor de la televisión, sino que también es un auténtico escaparate de moda. Entre brillos, transparencias y siluetas fuera de lo común, algunas celebridades arriesgaron al máximo y lograron convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Lucky Starzzz

Emmys awards 2025: Lucky Starzzz Getty Images

Shannon Murphy

Emmys awards 2025: Shannon Murphy Getty Images

Ryan Ken

Emmys awards 2025:Ryan Ken Getty Images

Bronwyn Newport

Emmys awards 2025: Bronwyn Newport Getty Images

Lisa

Emmys awards 2025: Lisa Getty Images

¿Moda o performance?

Los críticos de moda coinciden en que la alfombra roja de este año se sintió más cercana a un performance artístico que a una pasarela de gala y es que los Premios Emmys 2025 se han convertido en un escenario donde la moda busca provocar, dialogar, además de generar tendencias virales que trascienden.

