Premios Emmys 2025: De Lucky Starzzz a Ryan Ken, los looks más extravagantes
La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 fue un verdadero espectáculo. Entre brillos, capas dramáticas y propuestas futuristas, las celebs nos demostraron que lo extravagante es la nueva forma de brillar.
La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 volvió a demostrar que este evento no solo celebra lo mejor de la televisión, sino que también es un auténtico escaparate de moda. Entre brillos, transparencias y siluetas fuera de lo común, algunas celebridades arriesgaron al máximo y lograron convertirse en tema de conversación en redes sociales.
Lucky Starzzz
Shannon Murphy
Ryan Ken
Bronwyn Newport
Lisa
¿Moda o performance?
Los críticos de moda coinciden en que la alfombra roja de este año se sintió más cercana a un performance artístico que a una pasarela de gala y es que los Premios Emmys 2025 se han convertido en un escenario donde la moda busca provocar, dialogar, además de generar tendencias virales que trascienden.