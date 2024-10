Preocupación por Mario Vargas Llosa tras bajarse de un evento: esto dijo su hijo sobre su estado de salud

Los amantes y críticos literarios comenzaron a especular sobre posibles daños en la salud del escritor y Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, después de que se anunciara la cancelación de su asistencia al ‘Encuentro de la Cultura en la Libertad’, el cual tendría lugar el próximo 18 de en Madrid y se llevaría a cabo bajo una connotación de fiesta homenaje para la eminencia de 88 años de edad.

Esta no hubiera sido la primera cátedra de este tipo, ya que desde hace unos años Vargas Llosa preside este evento. De ahí la sorpresa de sus seguidores. Además de que anteriormente ya se había confirmado que el novelista viajaría desde Lima para estar junto a sus invitados, la mayoría de ellos figuras del mundo académico, cultural, periodístico, empresarial y político, según menciona el mismo evento en su página web.

Mario Vargas Llosa tenía contemplado acudir a un importante evento el próximo 18 de octubre Getty Images

Sin embargo, de última hora, el hijo del escritor, Álvaro Vargas Llosa ha salido públicamente a explicar ante la prensa que será él, en lugar de su padre, quien acuda al evento. Esto debido a que una prescripción médica le impide al Premio Nobel viajar distancias largas.

“Mi padre tiene casi 89 años, está en el umbral de los 90 años, es una edad a la que uno tiene que reducir un poco la intensidad de sus actividades”, explicó el vástago del autor, justificando el por qué su padre ya no suele aparecer en actos públicos.

¿Por qué Mario Vargas Llosa no acudirá al ‘Encuentro de la Cultura en la Libertad’ organizado por su cátedra?

Álvaro Vargas Llosa precisó que no es ninguna enfermedad la que detiene al escritor de hacer viajes, sino que más bien ahora prefiere centrarse en su actividad intelectual para cuidar de su salud. “Tiene una edad que exige reducir el nivel de actividad pero no significa que no la tenga, él tiene actividad intelectual, una actividad familiar muy intensa, volverá a Europa en unos meses”, afirmó el hijo del escritor.

Mario Vargas Llosa está en la víspera de cumplir 90 años de edad GETTY IMAGES

“Ahora le toca estar al otro lado del charco porque él reparte su tiempo entre España y Perú y algunos otros sitios y está muy alerta intelectualmente, leyendo mucho. No solo está con su familia sino con mucha gente de la Cultura que le visita”, añadió Álvaro.

Asimismo, el hijo de Vargas Llosa invitó a la prensa a no especular más sobre el estado de salud de su padre. “Aconsejo no hacer demasiado caso del cotilleo sobre este tema, porque es gente que no está informada. No sabe de lo que está hablando”, sentenció.