Así es actualmente la relación de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa a 2 años de su separación

La historia de amor entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa comenzó en 2015, cuando se conocieron en una cena en Madrid. A pesar de que ambos tenían historias de amor previas y eran figuras públicas reconocidas, su relación fue discreta al principio. Con el tiempo, se hicieron más visibles juntos, asistiendo a eventos y compartiendo momentos en redes sociales.

Isabel, conocida por su elegancia y su carrera en el mundo del entretenimiento,y Mario, ganador del Premio Nobel de Literatura, formaron una pareja muy mediática. Su relación fue objeto de atención tanto por la diferencia de edad como por sus trayectorias personales. A pesar de los rumores y especulaciones sobre su vida privada, ambos parecían disfrutar de su tiempo juntos, y compartían intereses culturales y sociales.

Sin embargo, en las Navidades de 2022 se confirmó que Mario e Isabel habían puesto fin a su relación. A pesar de la separación, ambos continuaron mostrando respeto y admiración mutua.

La relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue muy mediática GETTY IMAGES

¿Cómo es actualmente la relación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa?

Se sabe que actualmente la vida del escritor transcurre entre Lima y Nueva York. Sin embargo, no deja de transitar por España y Madrid, territorios donde pasó mucho tiempo mientras duró su relación con Isabel Preysler.

Según se afirma desde la revista española Lecturas Mario aún mantiene cierta comunicación con la madre de Tamara Falcó y Enrique Iglesias. Sin embargo, la propia Isabel se encargó de relatar ante la revista Semana en un evento que no sabe “nada” del escritor.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler evitan hablar el uno del otro Getty Images

Para aclarar los detalles de la ruptura de la ex pareja la periodista española Paloma Barrientos se encargó de publicar una nueva versión actualizada de la biografía de Isabel Preysler titulada “Reina de corazones”, en la cual se citan varios testimonios de periodistas que aseguran que la relación se terminó por los celos del premio Nobel peruano.

A pesar de las múltiples suposiciones, no se tiene ninguna versión oficial sobre las causas que llevaron a Preysler y Vargas Llosa a terminar su relación. Por su parte, ella evita hablar del escritor, última referencia hecha por la socialité al peruano de la que se tiene registro es aquella dada en su última entrevista en ‘El Hormiguero’, donde ante el presentador Pablo Motos habló de sus rupturas y al referirse a Vargas Llosa dijo “la última no me dolió nada”, dando lugar a especulaciones sobre los términos en los que ambos terminaron.

En conclusión, ambos no tienen ningún tipo de relación en la actualidad, aunque probablemente acordaron proyectar siempre una imagen cordial ante la prensa.