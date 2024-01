¿Quién es Imelda Staunton, la actriz que pasó del anonimato a interpretar a la reina Isabel II en The Crown?

Si bien, antes de convertirse en la actriz elegida por el equipo de Peter Morgan para dar vida a la reina Isabel II y protagonizar las últimas entregas de “The Crown” Imelda Staunton ya era una personalidad reconocida en el ámbito del espectáculo, la realidad es que su trayectoria se había llevado a cabo bajo un perfil muy discreto, pese a que ya acumulaba algunos premios.

Hija de padre obrero y mamá peluquera, Staunton pasó del total anonimato a la fama mundial, gracias a una curiosa anécdota vivida en la infancia, la cual fue su impulso para potenciar su talento actoral por medio de una formación profesional.

“Fue mi profesora de teatro en la escuela quien me dijo que debía hacer una audición para la escuela de teatro. Convenció a mi madre de que tenía que ser actriz. Mis padres provenían de una generación en la que si alguien con autoridad les decía que esto era lo que iba a hacer su hija, lo aceptaban. No les preocupaba que yo me dedicara a la actuación porque no sabían nada al respecto”, fue el relato acerca de sus inicios que Imelda dio ante The Guardian.

Imelda Staunton da vida a la reina Isabel en las temporadas 5 y 6 de “The Crown”

¿Dónde estudió Imelda Staunton?

Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton, de actualmente 67 años de edad, es originaria de Londres, lugar en el que se encuentra localizado la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), donde fue admitida a los 18 años, después del sabio consejo de la profesora que vio potencial en ella desde temprana edad.

“Conocí un mundo nuevo a través del teatro. Esa fue mi educación. No teníamos libros en casa”, dijo la actriz en la misma entrevista para The Guardian, hecha por Stuart Jeffries.

Así como del completo anonimato, Staunton pasó a incursionar en el ámbito del espectáculo londinense, donde logró obtener importantes papeles en varias producciones teatrales locales.

Fue más tarde cuando en 1993, la intérprete de la “Reina Isabel” comenzó a captar la atención de los reflectores internacionales por su actuación como Margaret en la película producida por Kenneth Branagh, “Mucho ruido y pocas nueces”, basada en la obra de William Shakespeare. Ese mismo año trabajó en televisión con Richard Briers y Adrian Edmondson en If You See God, Tell Him.

Imelda Staunton ahora goza de fama mundial gracias a su papel como protagonista en “The Crown” @thecrownnetflix

¿Con qué reconocimientos internacionales cuenta Imelda Staunton?

La extensa lista de galardones a los que Staunton ha sido acreedora contempla un BAFTA por su interpretación de Vera en “El secreto de Vera Drake”, cuatro Olivier y un Screen Actors Guild. Además de nominaciones a un Óscar, a tres Globos de Oro y un Primetime Emmy.

Entre las distinciones de Staunton también se encuentran su nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en la ceremonia de Año Nuevo de 2006 y Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en la ceremonia de Año Nuevo de 2016, ambas por sus servicios al teatro, logros que finalmente la llevaron a entrar en relevo de Claire Foy y Olivia Colman, reconocidas actrices que dieron vida a versiones más jóvenes de la reina Isabel II en “The Crown”.