Quién fue Christopher Ciccone, el hermano de Madonna que murió a los 63 años

“Nací hijo de mi madre, pero moriré hermano de mi hermana” fue una de las lapidarias frases de Christopher Ciccone, el bailarín, director artístico y diseñador de interiores falleció a los 63, tras padecer cáncer de páncreas. Su deceso ocurre a menos de un mes después de la muerte de su madrastra y la de Madonna, Joan Clare Ciccone.

Christopher Gerard Ciccone nació el 22 de noviembre de 1960 en Bay City, Michigan, y creció dentro de una familia católica con raíces italianas y francocanadienses. Fue el quinto de seis hijos de Madonna Louise (Fortin) y Silvio “Tony” Ciccone. Tras la muerte de su madre en 1966, su padre se volvió a casar.

Quién fue Christopher Gerard Ciccone

Desde joven, Christopher mostró interés por la danza asistiendo a Western Michigan University y luego a Oakland University para tomar clases de danza. En 1980, comenzó su carrera como bailarín con Le Groupe de La Place Royale en Ottawa antes de mudarse a Nueva York en 1982 para apoyar la carrera de su hermana como su bailarín de respaldo.

Se considera que Christopher fue fundamental en el ascenso de Madonna a la fama. Se desempeñó como director artístico en su famosa gira Blond Ambition World Tour en 1990 y como director de la gira The Girlie Show en 1993. Además, trabajó como vestuarista y asesor creativo, dirigiendo varios videoclips para artistas como Dolly Parton y Tony Bennett.

En sus redes sociales, Madonna compartió fotos personales de su hermano. @madonna

A principios de los 90, la relación entre los hermanos comenzó a ser tirante. Mientras la cantante hablaba abiertamente sobre la identidad sexual de su hermano, éste se sentía relegado en las sombras. Así, en 2008, publicó su autobiografía Life with My Sister Madonna, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. En su libro reveló aspectos íntimos de su relación con Madonna, lo que provocó tensiones familiares que llevaron a un distanciamiento entre ambos durante varios años. Sin embargo, eventualmente se reconciliaron e, incluso, lanzaron una línea de calzado juntos en 2012.

La danza era una especie de superpegamento que nos mantenía unidos Madonna

De qué murió el hermano de Madonna

El pasado 4 de octubre falleció Ciccone por cáncer en páncreas, en Michigan (Estados Unidos). Estaba acompañado de su esposo, el actor británico Ray Thacker, y otros seres queridos.

Por su parte, la reina del pop se despidió de sus hermanos con un emotivo mensaje, acompañado de una galería de fotos. Madonna expresó: “Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y la sociedad nos iba a dar un mal momento por no seguir el status quo”.

La cantante recuerda: “Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho, la danza era una especie de pegamento que nos mantenía unidos. Descubrir la danza en nuestro pequeño pueblo del medio oeste me salvó y luego llegó mi hermano, y lo salvó a él también. Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay. Una palabra que no se decía ni siquiera se susurraba donde vivíamos”.

Después continúo relatando: “Cuando finalmente tuve el coraje de ir a Nueva York para convertirme en bailarín. Mi hermano me siguió. ¡Y otra vez nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de la ciudad de Nueva York! Devoramos arte, música y cine como animales hambrientos. Estábamos en el epicentro de todas estas cosas que explotaban. Bailamos a través de la locura de la epidemia del SIDA. Fuimos a funerales y lloramos, y fuimos a bailar”.

¡Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, a la Policía, a la Mayoría Moral y a todas las figuras de Autoridad que se interponían en el camino de la libertad artística! Madonna

Madonna expresó cuánto admiraba a Christopher: “Mi hermano estaba a mi lado. Era pintor, poeta y visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada que a veces usaba contra mí, pero siempre lo perdonaba. Volamos juntos a las alturas más altas y nos tambaleamos en los mínimos más bajos. De alguna manera, siempre nos reencontramos y nos tomamos de la mano y seguimos bailando”.

Por último, la cantante y productora expresó lo difícil que resultó el final: “Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos durante un tiempo, pero cuando mi hermano enfermó, encontramos el camino de regreso el uno al otro. Hice lo mejor que pude para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Sufría mucho hacia el final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos juntos”.

Madonna se despidió de su hermano y cómplice, dedicándole tiernas palbras: “Me alegro de que ya no sufra. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en algún lugar”, expresó junto a un emoji de corazón roto.